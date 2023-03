Premier Morawiecki spotkał się z Natalią Pinczuk. „Tego wymaga ludzka przyzwoitość”

Szef rządu zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcia ze spotkania. „Pani Natalia to głos białoruskiej opozycji. To niezwykle silna, charyzmatyczna kobieta, która mówi i przekazuje to, czego jej mąż nie może, bo aktualnie przebywa w białoruskim więzieniu, skazany na 10 lat w politycznym, pokazowym procesie” – podkreślił Morawiecki.

Premier zaznaczył, że mimo dużego wysiłku wkładanego we wspieranie Ukrainy w wojnie z Rosją, Polacy nie mogą też zapominać o opozycji demokratycznej w Białorusi. „Tego wymaga polska racja stanu. Tego wymaga ludzka przyzwoitość. Tego wymagają przyszłość i bezpieczeństwo Europy” – zaznaczył Morawiecki.

facebook

Działacze opozycji skazani na kolonię karną

Aleś Bialacki 3 marca został skazany przez sąd w Mińsku na 10 lat więzienia. Razem z nim osądzeni zostali także inni działacze Wiasny. Walentyn Stefanowicz usłyszał wyrok dziewięciu lat pozbawienia wolności, Władimir Łabkowicz– siedmiu lat więzienia, a sądzony zaocznie Dmitrij Sołowjow – ośmiu lat więzienia.

Działacze opozycji demokratycznej zostali skazani za „przemyt pieniędzy przez zorganizowaną grupę” w latach 2016-2021 oraz „finansowanie protestów” w 2020 rok. Karę odbywają w kolonii o zaostrzonym reżimie.

Pokojowa Nagroda Nobla dla Alesia Bialackiego

Bialacki w 2022 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Razem z nim wyróżnieni zostali rosyjska organizacja Memoriał i ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich. W uzasadnieniu podkreślono, że „laureaci są przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w swoich ojczyznach i przez wiele lat wspierali prawo do krytyki władzy oraz ochronę fundamentalnych praw obywateli”.

„Podjęli niezwykły wysiłek, aby udokumentować zbrodnie wojenne, przypadki łamania praw człowieka i nadużyć władzy. Wspólnie ukazują znaczenie społeczeństwa obywatelskiego dla pokoju i demokracji” – napisano.

Czytaj też:

Alarmujące doniesienia z granicy polsko-białoruskiej. Blisko 140 zatrzymanychCzytaj też:

Białoruskie KGB na przejściu z Polską. „Mają karabiny, prowadzą przesłuchania”