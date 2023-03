Przywódca Chin w Moskwie. „Xi Jinping przyjeżdża na białym koniu, ratując Putina”

– Oglądamy teraz spektakl polityczny, który Putin i Xi Jinping odstawiają. To, co jest realne, jest niewiadome. Takie rzeczy wychodzą dopiero po czasie. Natomiast ewidentne jest to, że Chiny stoją za Rosją i przestały udawać – mówi w rozmowie z „Wprost” o wizycie chińskiego przywódcy w Moskwie dr hab. Michał Lubina, ekspert ds. relacji rosyjsko-chińskich.

Chiński przywódca przebywa z trzydniową wizytą w Moskwie. W poniedziałek Władimir Putin i jego „drogi, stary przyjaciel” Xi Jinping odbyli nieformalne rozmowy przy uroczystej kolacji. Rosyjskie agencje podały, że spotkanie trwało prawie cztery i pół godziny, a gospodarz pożegnał gościa przy samochodzie, gdzie jeszcze zamienili kilka zdań i uścisnęli sobie dłonie. Wymiana uprzejmości Witając Xi Jinpinga, prezydent Rosji chwalił chińskie osiągniecia i przyznał, że jest „nieco zazdrosny” o „ogromny krok naprzód”, który Pekin zrobił w swoim rozwoju w ostatnich latach. Z kolei Xi wyraził przekonanie, że Putin zdobędzie silne poparcie w zbliżającym się wyborach prezydenckich, choć ten nie ogłosił jeszcze oficjalnie zamiaru kandydowania. – Stosunki chińsko-rosyjskie zajmują priorytetowe miejsce w dyplomacji i polityce zagranicznej obu krajów jako wielkich mocarstw. Ich stopniowy rozwój jest strategicznym wyborem Chin – oświadczył Xi Jinping, a jego wypowiedź cytuje między innymi rosyjska agencja Interfax. Putin podkreślał też, że „z szacunkiem” odnosi się do dziewięciopunktowego, chińskiego planu rozwiązania konfliktu w Ukrainie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał później w rozmowie z dziennikarzami, że doszło do „bardzo rzetelnej wymiany poglądów” i „poważnej rozmowy” na temat propozycji Pekinu.