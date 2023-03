PiS chce ustanowienia nowego święta państwowego. Będzie dzień wolny od pracy?

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu na początku marca. Marszałek Sejmu skierowała go już do komisji kultury i środków masowego przekazu, gdzie odbędzie się pierwsze czytanie. Autorami inicjatywy jest grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Nowe święto państwowe. Jest projekt ustawy

Partia rządząca, chce, aby 10 września był Narodowym Dniem Wspomnienia Gehenny Polskich Dzieci Wojny. Święto państwowe miałoby zostać ustanowione „w hołdzie Polskim Dzieciom Wojny, jako wyraz naszej świadomości traumy jakiej doświadczyły za przyczyną hekatomby II wojny światowej, zbrodniczych działań okupantów niemieckich i sowieckich, ale także respektu i wdzięczności, że mimo tej traumy, potrafiły dźwigać ze zgliszcz nasza wspólną Ojczyznę”.

W uzasadnieniu projektu posłowie PiS podkreślają, że „gehenna Polskich Dzieci Wojny, związana z okrucieństwem II wojny światowej ze strony obu totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego, niewystarczająco jest obecna w świadomości współczesnych Polaków, mimo, że dotyczy pokolenia naszych Dziadów i Babć”.

Jak wskazano, w czasie II wojny światowej zginęło 2,2 mln dzieci, w tym milion dzieci żydowskich, „kilkaset tysięcy zostało okaleczonych fizycznie i psychicznie przez niemieckich okupantów”, a „prawie 1,6 miliona dzieci zostało osieroconych”. „Na nich wszystkich wojna odcisnęła piętno świadków bestialstwa wobec ich rodziców, rodzeństwa i najbliższych”, a „trauma wojenna oraz powojennej tułaczki pozostała w pamięci tym dzieciom do dziś” – zaznaczono.

10 września – data nieprzypadkowa

PiS chce, by nowe święto zostało ustanowione 10 września, bo w tym czasie w 1943 r. doszło do apogeum zatrzymań i masowych aresztowań przez okupacyjne władze niemieckie dzieci w wielkopolskiej miejscowości Mosina.

„Wydaje się, że wybór 10 września jako terminu obchodów Narodowego Dnia Dzieci Wojny odpowiadałby przesłance celowości nowo ustanowionego święta państwowego, szczególnie w szeroko rozumianym wymiarze edukacyjnym i wychowawczym. Pozwalałby na prezentację problematyki martyrologii dzieci polskich, tak w obrębie systemu edukacji szkolnej, jak i w przestrzeni medialnej, jako jeden z najważniejszych aspektów represji okupantów wobec Polaków w okresie drugiej wojny światowej” – wyjaśniono w uzasadnieniu projektu.

Dzień wolny od pracy?

Ustanowienie święta państwowego nie oznacza automatycznie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. Te są określone w ustawie o dniach wolnych od pracy i przypadają 1 maja, 3 maja i 11 listopada.

