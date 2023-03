Morawiecki spotkał się z premierem Japonii. „Na naszych oczach rodzi się nowy porządek geopolityczny”

Tuż po godzinie 8 w środę 22 marca premier Japonii Fumio Kishida spotkał się w Warszawie z Mateuszem Morawieckim. – Nasze kraje leżą po dwóch skrajnych stronach, granicach Rosji, ale doskonale rozumiemy zagrożenie płynące z imperializmu rosyjskiego dla pokoju na świecie i dla porządku międzynarodowego. Dziękuję za wizytę premiera w Kijowie, bo jest ona wyraźnym dowodem i symbolem wsparcia dla ambicji Ukrainy, dla planów utrzymania suwerenności, integralności terytorialnej, dla obrony wolności i demokracji – powiedział Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Japonii.

Morawiecki o nowym porządku geopolitycznym

Szef polskiego rządu stwierdził, że na naszych oczach rodzi się nowy porządek geopolityczny i bezpieczeństwo i Japonii i Polski, nagle stało się zjawiskiem o którym trzeba mówić jednocześnie w odniesieniu do zagrożeń i w Azji i Europie. – Wydawało się jeszcze do niedawna, że te sprawy wyglądają inaczej. Rodzi się na naszych oczach nowy porządek geopolityczny i państwa, które myślą podobnie o pokoju, o stabilności, wolności, muszą ze sobą bardzo blisko współpracować, tak jak Polska i Japonia. I za to osobiste zaangażowanie pana premiera w bliską współpracę z Polską bardzo serdecznie dziękuję – zaznaczył.

Zaniepokojenie po wizycie przywódcy Chin w Moskwie

Premier przyznał, że „wizyta przywódcy Chin w Moskwie napawa niepokojem”. – Ta oś Chiny-Moskwa jest niebezpieczna, staramy się przekonywać Chiny aby nie wspierały Rosji w jej agresywnej polityce międzynarodowej. Niezwykle ważne jest też aby rozumiały tę agresywną rosyjską politykę państwa globalnego południa i z panem premierem dużo rozmawialiśmy także o tym, jak pokazywać tę politykę rosyjską wobec świata globalnego południa, tak żeby nie było tam wsparcia dla Rosji – tłumaczył.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że „zarówno Polska, jak i Japonia przełamały fatalizm historyczny i rozwijają się szybko”. – Japonia oczywiście dużo wcześniej miała lata szybkiego rozwoju, ale dzisiaj ten nasz okres szybkiego rozwoju jest zagrożony przez zmianę globalnego porządku, dlatego tak ważne jest, aby Polska i Japonia blisko jak do tej pory współpracowały ze sobą nad przełamywaniem tych różnych przejawów agresywnej polityki – dodał.

Czytaj też:

Janusz Korwin-Mikke o koalicji PiS i Lewicy. „Jak będzie można kraść, to się dogadają”Czytaj też:

Tusk zabiera w trasę słynne seicento? „Będziemy pokazywali ten pomnik arogancji”