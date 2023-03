Szczere słowa Mateusza Morawieckiego. „Jeden z najtrudniejszych i najbardziej bolesnych problemów”

Mateusz Morawiecki podkreślił, że przez ostatnie trzy lata jego rządu musiał mierzyć się z wieloma kryzysami, ale „ten dotyczący problemów psychologicznych dzieci i młodzieży jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej bolesnych”. Premier poinformował, że zwołał w tej sprawie pilne spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziny i organizacji pozarządowych.

Szef rządu wymienił, że w spotkaniu uczestniczyli Marlena Maląg, Waldemar Kraska, Barbara Socha, Dorota Bojemska, Marzena Machałek czy Janusz Cieszyński. Morawiecki zapewnił, że „w ciągu kilku tygodni zostaną stworzone rozwiązania, które realnie zaradzą problemowi”.

Ważny wpis Mateusza Morawieckiego. „Statystyki są alarmujące”

Państwo musi chronić dzieci za wszelką cenę! Tematy, na których się skupimy, to: bezpieczna szkoła bez przemocy, stop hejtowi w sieci, edukacja rodziców i nauczycieli, ograniczanie szkodliwego wpływu mediów społecznościowych. Premier podkreślił, że „statystyki są alarmujące, a w zeszłym tygodniu ponad 2000 dzieci podjęło próbę samobójczą”. „To krzyk rozpaczy, który musimy usłyszeć” – przekonywał Morawiecki.

Szef rządu stwierdził, że „tak wielki problem wymaga szerokich konsultacji, więc zaprasza wszystkich zainteresowanych do rozmów”. „Dla każdego rodzica dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym. To uwidoczniona miłość. To skarb i przyszłość każdej rodziny, narodu i państwa. Dlatego, gdy dzieci wołają o pomoc do nas – dorosłych (a robią to niestety coraz częściej), musimy zrobić wszystko, by je wesprzeć w trudnej drodze do dorosłości i szczęśliwego życia” – dodał.

Pilne spotkanie Mateusza Morawieckiego. Premier zdradził szczegóły

„Izolacja, brak kontaktu na żywo z rówieśnikami, jeszcze mocniejsze przeniesienie relacji międzyludzkich do internetu, destrukcyjny wpływ niektórych aplikacji społecznościowych na rozwój najmłodszych. Królująca w sieci wirtualna przemoc przybierająca patologiczne rozmiary. Z tym wszystkim musimy poradzić sobie jako państwo, społeczeństwo i rodziny. Musimy szukać rozwiązań również w sferze prawne” – podsumował Morawiecki.

