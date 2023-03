Co ze zdrowiem Jarosława Kaczyńskiego? Poseł PiS udzielił odpowiedzi

Trasa programowa PiS pod hasłem „Przyszłość to Polska” została ogłoszona 10 marca w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Wziął w niej udział prezes Jarosław Kaczyński, chociaż sam do tej pory nie pojawił się na żadnym spotkaniu. – Drużyna PiS przeprowadzi tysiące rozmów z Polakami, co musi być jeszcze załatwione, by Polska była silniejsza i bezpieczna – mówił wówczas.

Operacja Jarosława Kaczyńskiego

Przedłużająca się nieobecność Jarosława Kaczyńskiego na spotkaniach z wyborcami wywołuje liczne pytania o jego zdrowie. W grudniu ubiegłego roku miał on bowiem operację, a rzecznik PiS zapewniał, że była to „dużo wcześniej zaplanowana wizyta”. „Super Express” podawał, że był to drugi zabieg wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Pierwszy odbył się jeszcze w 2019 roku.

Jarosław Kaczyński ze szpitala miał wyjść 5 stycznia. Pod koniec miesiąca ówczesny rzecznik PiS Radosław Fogiel pytany był w Radiu Zet o stan zdrowia swojego szefa. Mówił wówczas, że kończy on proces rekonwalescencji po operacji. – Niedługo, jak sądzę, wróci do regularnego trybu pracy – mówił. – Bezpiecznie można powiedzieć, że wiosną ta trasa zostanie wznowiona„ – dodawał w kontekście spotkań z wyborcami.

Poseł PiS o stanie zdrowia prezesa

W środę 22 marca o stan zdrowia prezesa PiS pytany był poseł tej partii Jarosław Krajewski. – Myślę, że już w ciągu kilku tygodni będziemy mogli również obserwować i czekać na te spotkania z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, bo one niewątpliwie przykuwają uwagę – mówił na antenie radia RMF FM.

Krajewski podkreślił, że oficjalnie kampania jeszcze nie wystartowała. – W tym momencie były konferencje, były spotkania, zarówno pana premiera Mateusza Morawieckiego, pani premier Beaty Szydło, pana premiera Mariusza Błaszczaka i pana premiera Jacka Sasina – wyliczał.

Dopytywany o Kaczyńskiego, poseł PiS uspokajał. – Będzie już niedługo w ciągu kilku tygodni z powrotem na tych spotkaniach z Polakami – zapowiedział. – Myślę, że Jarosław Kaczyński wejdzie w tym odpowiednim momencie, by przekonać również tych nieprzekonanych do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość – dodawał.

Czytaj też:

Jarosław Kaczyński problemem PiS? Kluzik-Rostkowska dla „Wprost”: Ma niedobry momentCzytaj też:

Część większego planu Tuska. Opozycja mówi o szantażu. „Udało się zasiać zamęt”