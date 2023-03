Wiadomo, co Xi Jinping powiedział Putinowi na pożegnanie. Kamery zarejestrowały rozmowę

W środę dobiegła trzydniowa wizyta Xi Jinpinga w Moskwie. W poniedziałek przywódcy Chin i Rosji odbyli nieformalne rozmowy przy kolacji, a we wtorek doszło do formalnych rozmów delegacji. Kamery uchwyciły moment pożegnania Putina i Xi Jinpinga, przed odjazdem tego drugiego do hotelu. Wyłapano też, co politycy powiedzieli.

Pożegnanie Xi Jinpinga i Władimira Putina

– Teraz zachodzą zmiany, które nie miały miejsca od 100 lat. Razem napędzamy te zmiany – powiedział Xi Jinping Władimirowi Putinowi. – Zgadzam się – odpowiedział prezydent Rosji.

– Uważaj na siebie, drogi przyjacielu, proszę – dodał jeszcze na pożegnanie chiński przywódca, po czym uścisnęli sobie dłonie na pożegnanie. Z kolei Putin życzył mu „bezpiecznej podróży” i kilkukrotnie pomachał do siedzącego już w samochodzie gościa.

Po spotkaniu z Xi Jinpingiem Władimir Putin oświadczył, że „wiele postanowień planu pokojowego przedstawionego przez Chiny jest zgodnych z podejściem rosyjskim i można je traktować jako podstawę pokojowego rozwiązania, kiedy będą na to gotowi na Zachodzie i w Kijowie”. Zaznaczył przy tym, że „na razie nie ma takiej gotowości” po drugiej stronie.

twitter

Wspólne deklaracje przywódców

Przywódcy podpisali też dokument, w którym zadeklarowali między innymi niedopuszczalność rozpętania wojny atomowej, w której nie może być zwycięzców. Zaapelowali także do wszystkich mocarstw nuklearnych, aby nie umieszczały broni poza swoimi terytoriami i nie przywoziły jej z zagranicy.

Putin i Xi wydali także wspólne deklaracje, w których zobowiązali się do dalszego wzmacniania „współpracy strategicznej”, rozwijania współpracy w zakresie energetyki, przemyśle wysokich technologii i innych sferach oraz rozszerzenia wykorzystania swoich walut we wzajemnym handlu w celu zmniejszenia zależności od Zachodu. Zapowiedzieli też rozwijanie współpracy wojskowej.

– Stosunki między Rosją a Chinami są niezwykle ważne dla współczesnego porządku światowego – ocenił Xi Jinping.

Czytaj też:

Putin stał się wasalem Xi Jinpinga, a Rosja kolonią gospodarczą ChinCzytaj też:

Przywódca Chin w Moskwie. „Xi Jinping przyjeżdża na białym koniu, ratując Putina”