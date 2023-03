Zmarł Andrzej Zarębski. Były rzecznik rządu miał 65 lat

„Kolejna smutna wiadomość ze środowiska gdańskich liberałów. Dziś rano zmarł Andrzej Zarębski, jeden z założycieli KLD, poseł, publicysta, rzecznik prasowy rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego. Serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny. R.I.P” – napisał na Twitterze Krzysztof Lisek, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

Portal miasta Gdańska wspomina go jako „utalentowanego działacza opozycji demokratycznej, który wyjechał do stolicy i robił karierę we władzach państwowych”. Michał Boni, wspominając Zarębskiego, napisał: „jeden z mądrzejszych ludzi zajmujących się mediami, wspaniale się śmiał i był cudownym rozmówcą…. Trzymaj się tam, Andrzejku…”.

Andrzej Zarębski urodził się 7 lipca 1957 roku w Gdyni. W 1980 roku ukończył polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim w 1980 i został nauczycielem polskiego w Szkole Podstawowej nr 62 w Górkach Zachodnich.

Jako student należał do opozycji „przedsierpniowej”. Później angażował się w akcje Studenckiego Komitetu Solidarności. W marcu 1981 r. został redaktorem, a następnie redaktorem naczelnym Serwisu Informacyjnego Biura Informacji Prasowej NSZZ „Solidarność”.

Andrzej Zarębski nie żyje. Wspomnienia z internowania opisał w książce

Od początku stanu wojennego został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Zwolniono go stamtąd 2 grudnia 1982 roku. W ubiegłym roku wydał książkę "Między Grudniem a grudniem. Zapiski z internowania".

Portal miasta Gdańsk przypomina, że w roku 1989 Zarębski był korespondentem „Tygodnika Solidarność”. W latach 1990-1993 był członkiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD).

W 1991 roku Zarębski objął funkcję rzecznika prasowego rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego (od 14 stycznia 1991 roku – do 26 grudnia 1991 r.). W październiku 1991 r. został wybrany posłem na Sejm RP z Ziemi Zielonogórskiej, z listy KLD. W latach 1993–1999 zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Pełnił funkcję sekretarza KRRiT.

W 2012 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2021 r. Krzyżem Wolności i Solidarności.

Zarębski zmarł 22 marca rano w szpitalu gdańskiej Akademii Medycznej. Miał 65 lat. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 25 marca, o godz. 11.30 na Cmentarzu Witomino w Gdyni.