„Test dla PiS”. Pół miliona podpisów pod projektem w sprawie in vitro

– Dotrzymaliśmy słowa. Przed nami blisko pół miliona podpisów, ale za tymi podpisami stoją ludzie – pół miliona ludzi, którzy okazali się wrażliwi, empatyczni i otwarci na problemy 3 mln Polaków, którzy cierpią z powodu niepłodności - w przeciwieństwie do władzy, która okazała się nieczuła i bezduszna, kiedy w 2016 r. zabierała finansowanie in vitro; jedynej, skutecznej metody leczenia niepłodności – powiedziała Ewa Kopacz podczas konferencji prasowej poświęconej projektowi ustawy.

Była premier zwróciła się również bezpośrednio do polityków partii rządzącej. – Nie bójcie się nauki, bójcie się tych pół miliona ludzi i tych 3 milionów ludzi, którym będziecie musieli spojrzeć w oczy już niedługo, przy urnach wyborczych – mówiła.

Gdzie są te dzieci? KO odpowiada

Kopacz odniosła się również do głośnej kampanii bilboardowej Fundacji Kornice, której autorzy pytali "Gdzie są te dzieci?". – To ja odpowiem PiS, gdzie są te dzieci; tu są te dzieci – stwierdziła Kopacz. Posłanka PO podkreśliła, że projekt ma charakter testu dla partii rządzącej, która przyjmując projekt, ma szansę naprawić popełniony w przeszłości błąd.

– Ale jeśli go nie naprawicie, jeśli podważacie naukę, jeśli jesteście tymi, którzy nie chcą przyjąć do wiadomości, że ta metodą można pomóc tym 3 mln Polaków, to zastanawiam się, czy przypadkiem wasze dążenie nie jest inne, czy nie chcecie być nową dyktaturą ciemniaków – powiedziała.

Posłanki KO podczas konferencji wsparła Małgorzata Rozenek-Majdan, która podkreślała, że to właśnie dzięki metodzie in vitro została matką. Celebrytka jest znana ze swojej działalności na rzecz rodzin borykających się z problemem bezpłodności.

Stanowisko WHO

Niepłodność jest klasyfikowana przez WHO jako choroba cywilizacyjna. Na świecie dzięki metodzie in vitro urodziło się 9 mln dzieci, w tym – jak podają przedstawiciele KO – co najmniej 100 tys. w Polsce. Problem niepłodności dotyka 15-20 proc. par w wieku prokreacyjnym. Szacuje się, że w Polsce niepłodność dotyka ok. 3 mln osób.

