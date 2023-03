Nakaz aresztowania Putina obowiązuje w 123 krajach. Tutaj nie zostanie wykonany

Stanowisko węgierskiego rządu ws. zatrzymania Władimira Putina zaprezentował szef kancelarii premiera, Gergely Gulyas. O tę kwestię został zapytany przez dziennikarzy w czwartek 23 marca na konferencji prasowej. Choć Węgry już w wielu sprawach wyłamały się z koalicji państw zachodnich, jasne oświadczenie w takiej sprawie wciąż jest trudne w odbiorze.

Węgry nie zamierzają aresztować Władimira Putina

– Biorąc pod uwagę węgierskie prawo, Władimir Putin nie zostałby aresztowany po przybyciu na Węgry – oświadczył Gulyas. – Statut MTK nie został na Węgrzech ogłoszony, bo uznano go za niekonstytucyjny – tłumaczył. Urzędnik dodawał, że dokumentu nadającego moc wyrokom MTK nigdy na Węgrzech nie ogłoszono, więc nie ma on tam mocy prawnej.

Węgry ratyfikowały co prawda Statut Rzymski, na mocy którego Międzynarodowy Trybunał Karny został powołany, ale Gulyas jest przekonany, że nie pociągnęło to za sobą włączenia wyroków trybunału do krajowego systemu prawnego.

Szef kancelarii premiera Węgier poruszył też inną kwestię, w której Węgry nie wykazują się solidarnością wobec zagranicznych partnerów. Stwierdził, że w koalicji Fidesz-KDNP trwa dopiero debata nad tym, czy ratyfikować przyjęcie Szwecji do NATO. W sprawie Finlandii decyzję już podjęto i głosowanie nad tym punktem odbędzie się 27 marca.

MTK domaga się aresztowania Władimira Putina

MTK wydał nakazy aresztowania Władimira Putina oraz rosyjskiej komisarz ds. praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej za zbrodnię przymusowych deportacji ukraińskich dzieci na terytorium Rosji. W praktyce oznacza, że Putin oraz Lwowa-Biełowa mogą zostać aresztowani w większości krajów świata. Chodzi o państwa, które ratyfikowały Rzymski Statut MTK z 17 lipca 1998 r.

Agencja Reutera zwróciła uwagę na fakt, że szansa na doprowadzenie do procesu z udziałem Władimira Putina jest niewielka. Według dziennika „The Guardian” bardzo mało prawdopodobne jest natomiast to, aby Władimir Putin udał się z wizytą do jakiegokolwiek kraju, który obecnie wspiera Ukrainę. Gdyby zdecydował się na taki krok, ryzykowałby, że zostanie aresztowany.







