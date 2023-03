Sondaż pokazał, że Niemcy nie są zadowoleni z rządu Scholza. Ten nie reaguje

Olaf Scholz z pewnością może cieszyć się z faktu, że wreszcie udało mu się znaleźć sprawnego ministra obrony, którego akceptuje większość społeczeństwa. Z najnowszego sondażu wynika, że Boris Pistorius nie tylko przełamał złą passę w swoim resorcie, ale też znalazł się na przeciwnym biegunie niż poprzedniczki.

Minister obrony Niemiec wreszcie ceniony

Podczas gdy Christine Lambrecht i Annegret Kramp-Karrenbauer jako szefowe resortu obrony zajmowały najniższe miejsca w badaniach sympatii do polityków, Boris Pistorius stał się najlepiej ocenianym ministrem w rządzie Niemiec.

Od momentu objęcia teki 19 stycznia tego roku Pistorius dał się poznać jako sprawny organizator pomocy wojskowej dla Ukrainy. Uniknął też kompromitujących wpadek, z których słynęła jego poprzedniczka, Christine Lambrecht.

„To, czy utrzyma się na szczycie rankingów popularności, dopiero się okaże. Przed politykiem SPD stoi ogromne zadanie przeprowadzenia spóźnionych od lat reform w Bundeswehrze, podczas gdy w Europie Wschodniej szaleje wojna” – czytamy na łamach „Spiegla”.

Drugie miejsce w rankingu popularności zajął minister spraw społecznych Hubertus Heil. Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock zajęła trzecie miejsce rankingu, ustępując z drugiej pozycji.

Kłopoty kanclerza Scholza

Olaf Scholz nie może jednak być zadowolony z ogólnej oceny swojego rządu. Aż dwie trzecie Niemców ma negatywne zdanie na temat jego gabinetu. Wyraźny jest brak zaufania pomiędzy koalicjantami oraz bierność kanclerza wobec sporów. Krytyczne stanowisko zajął m.in. minister Robert Habeck, mówiący o „nadużyciu zaufania” po wycieku do prasy szczegółów negocjacji w ramach rządu.

Ankietowani w sondażu Civey dali też do zrozumienia, że coraz gorzej oceniają Zielonych, którzy do tej pory mogli cieszyć się najlepszymi notowaniami spośród koalicyjnych partii. Nie zmieniła się za to sytuacja FDP, które od początku zdobywało najgorsze oceny.

