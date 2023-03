Politycy PiS spytani o „babciowe” Tuska. „Z uśmiechem się do tego odnosimy”

Donald Tusk w Częstochowie zapowiedział nowy element programu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o specjalny dodatek dla babć, które będą się opiekowały swoimi wnukami. Ja mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej, chodzi o to, aby powrót matek do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim był dużo łatwiejszy, albo „w ogóle możliwy”.

Politycy PiS komentują „babciowe”

– „Babciowe”, czyli 1500 złotych miesięcznie dodatku dla babć. Będzie to comiesięczny dodatek do trzeciego roku życia dziecka, czyli momentu, gdy można je wysłać do przedszkola – oznajmił w Częstochowie Donald Tusk. – Jakie to by było sprawiedliwe, gdyby rodzina mogła uhonorować wysiłek babć – dodał. – Chodzi też o to, aby kobieta mogła możliwie szybko i bez straty, mogła wrócić do aktywności zawodowej. W tym wypadku mówimy o sytuacji, w której wszyscy wygrywają – przekonywał Tusk.

W piątek politycy PiS zostali poproszeni o skomentowanie, w jaki sposób odnoszą się do tej propozycji KO. – Z uśmiechem się do tego odnosimy – odpowiedział krótko Rafał Bochenek, rzecznik PiS. – Tak chyba też reagowali uczestnicy tego spotkania. Już chyba nikt nie wierzy w te obietnice – mówił.

Bochenek przypomniał jeszcze, że Donald Tusk na swoim spotkaniu w Bytomiu był pytany przez twórcę projektu podatków 3x15 o powody odrzucenia tego pomysłu. – Odniósł się do tego w ten sposób, że była to propozycja symboliczna i to było bez znaczenia, czy 15 czy 10 proc. – mówił. – Tę propozycję należy włożyć między bajki – podsumował.

Europosłowie PiS o pogardzie dla osób starszych

Europoseł Tomasz Poręba dodał, że propozycja „babciowego” jest trudna do zaakceptowania. – Czy pamięta pani hasło o moherowych beretach albo hasło PO sprzed lat „zabierz babci dowód”? – pytał dziennikarkę zadającą pytanie. – Dzisiaj ten sam Tusk pochyla się nad osobami starszymi, a kilka lat temu z nich kpił i ośmieszał w swoich wypowiedziach – przypomniał. – To ta mentalność, hipokryzja, brak wiarygodności, szczerości w wypowiedziach – zakończył.

W podobnym tonie wypowiadał się europoseł Dominik Tarczyński. – Większość deklaracji Tuska nie została zrealizowana. Pogarda jest jego wizytówką. Nie mówiąc o tym, że podniósł wiek emerytalny. Przez lata była pogarda i poniżanie elektoratu PiS, bo ktoś w wolnej Polsce ma czelność nie głosować na Tuska i my mamy wierzyć, że Tusk zadba o nich? – pytał. – Nikt mu w to nie wierzy, jest hipokrytą zakłamanym od lat – powtarzał.

