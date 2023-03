Donald Tusk o nieoficjalnym haśle Konfederacji. „Nie chcę cytować, aby nie obrazić uszu pań”

Donald Tusk podczas spotkania z seniorami w Chorzowie przyznał, że „Konfederacja może być zaskoczeniem”, jeśli chodzi o wybory parlamentarne, które odbędą się na jesieni. – Lider Konfederacji pan Sławomir Mentzen ogłosił swoją słynną piątkę. Wtedy jeszcze nikt na to nie zwrócił uwagi szczególnie, bo nikt nie znał tego ambitnego polityka, kiedy on bardzo otwarcie, publicznie ogłosił swój program – zaczął lider PO.

Były premier nawiązał do słów polityka Konfederacji. – Korzystamy z danych, to jest podejście naukowe. I w sposób naukowy wyszło nam pięć postulatów. Nazwałem je „piątką Konfederacji” i ogłaszam ją światu po raz pierwszy. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej – mówił Mentzen przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.

Donald Tusk spotkał się z seniorami w Chorzowie. Nawiązał do popularnego w Niemczech sloganu

– Jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś, kto jest cyniczny i nie zna historii, albo ją zna i staje po złej stronie, może głosić hasła antysemickie, przeciwko kobietom. Nie chcę cytować, aby nie obrazić uszu siedzących tu pań, co niektórzy politycy prawicy, w PiS-ie czy Konfederacji, mówią o roli kobiet w życiu – tłumaczył Tusk. Zdaniem przewodniczącego Platformy Obywatelskiej ci politycy mają „100 razy bardziej antykobiece poglądy”, niż fraza trzy K, czyli: kuchnia, kościół, kołyska.

Według Tuska „antysemityzm bywa w niektórych kręgach ciągle popularny”. Szef PO skupił się także na kwestii Polski bez UE. Tusk nawiązał do działań Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry w kontekście Unii Europejskiej. – Chcę wam powiedzieć, że ta groźba czy perspektywa osamotnienia Polski, znowu jawi się na horyzoncie niestety bardzo realnie – podsumował były premier.

