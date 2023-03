PiS naruszyło zasady TikToka. „Mam nadzieję, że uda się to odwrócić”

Na profilu Prawa i Sprawiedliwości na TikToku pojawiło się nagranie, w którym Radosław Fogiel zwracając się do młodych ludzi, pytał o powody nienawiści do jego partii. – Czy wy w ogóle wiecie cokolwiek o PiS? Waszą nienawiść ukształtowały teksty Cypisa i Maty. Nie wiecie nic o naszych programach, o naszej polityce, o tym, co nam się udało zrobić przez te osiem lat. Chętnie posłucham, konkrety, w komentarzach. Za co tak naprawdę nienawidzicie PiS-u? – dopytywał były rzecznik partii.

„Za co tak naprawdę nienawidzicie PiS-u?”

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Pod nagraniem pojawiło się kilka tysięcy negatywnych komentarzy. Większość z nich odnosiła się do konkretnych problemów, takich jak inflacja, drogie mieszkania, brak rozdziału państwa i Kościoła, rozdawnictwo pieniędzy, ograniczanie praw kobiet czy próba przejęcia wymiaru sprawiedliwości.

– Musimy zmierzyć się z trudnymi komentarzami. Polityka to otrzymywanie uwag, także bardzo krytycznych. W kampanii wyborczej będzie tego wiele. Nie ma co się gorączkować i trzeba wziąć to na klatę – skomentował Piotr Muller.

Z kolei Radosław Fogiel tłumaczył, że głównym celem publikacji filmiku było zwiększenie zasięgów PiS na TikToku. – Film w ciągu doby wygenerował 160 tys. odsłon, kilka tysięcy komentarzy. Wiadomo, co robią w tym momencie algorytmy TikToka – komentował polityk.

Nie wszytko poszło po myśli PiS

Jak się jednak okazało, nie wszytko poszło po myśli PiS. W sobotę 25 marca filmik zniknął z TikToka. Zamiast niego pojawia się komunikat, że nagranie zostało usunięte z powodu naruszenia zasad społeczności.

„Opublikowaliśmy pierwsze odpowiedzi na komentarze użytkowników TikTok-a. I dzisiaj z jakiegoś powodu TikTok usunął bez możliwości odwołania oryginalne nagranie, a wraz z nim tysiące komentarzy, na które chcieliśmy odpowiadać. Mam nadzieję, że uda się to odwrócić” – podkreślił Radosław Fogiel.

– Zadaliśmy wam prowokacyjne pytanie, bo chcieliśmy was zachęcić do dyskusji. Część waszych komentarzy wymaga wyjaśnienia, z częścią się pewnie nie zgodzimy, a część musimy po prostu przyjąć i zobaczyć, co jest jeszcze do poprawy – wyjaśniał poseł PiS na nagraniu.

