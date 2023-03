Nauczanie religii od 3. roku życia? Jednoznaczne stanowisko ministra Czarnka

Przemysław Czarnek w miniony weekend spotkał się z mieszkańcami Lublina. Jego wizyta stanowiła część trasy programowej Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Przyszłość to Polska”. W ramach tego projektu politycy PiS mają wziąć udział w tysiącach spotkań z wyborcami.

Religia dla trzylatków? Czarnek wyklucza

Oprócz przedstawienia planów swojej partii, takich jak przywrócenie uprawnienia emerytalnego dla nauczycieli czy uruchomienia stałego funduszu dla szkół specjalnych, minister Czarnek poruszył też tematy podsunięte przez uczestników spotkania. Jedna z kobiet zapytała go o możliwość wprowadzenia nauki religii w przedszkolach dla trzylatków.

– Nie będziemy tego wprowadzać. Wydaje mi się, ze to jest za wcześnie dla trzylatka […] Takiego programu Prawo i Sprawiedliwość nie ma – oświadczył jednoznacznie Czarnek. – Prawo i Sprawiedliwość ma za to program ochrony religii, ochrony wartości, ochrony chrześcijaństwa, bo Polska to chrześcijaństwo od 1057 lat – dodawał od razu.

Czarnek zapowiada odchudzenie podstawy programowej

Jednym z ciekawszych wątków podczas wystąpienia ministra edukacji i nauki była zapowiedź odchudzenia podstawy programowej. – Ograniczamy siatkę godzin. Chcemy zdjąć w tygodniu nawet do 5 godzin zajęć po to, żeby nie zakuwać tylko, nie przesiadywać nad książkami, ale żeby były to zajęcia miękkie, wyjścia do parku, do lasu, do kina do muzeów – mówił.

Celem MEiN miałoby być zmniejszenie obciążenia uczniów o kilka godzin tygodniowo, by mieli oni więcej czasu „na wspólnotę” oraz na „kontakty między uczniami”. Czarnek chciałby też, aby w ten sposób zmniejszać obciążenia, które są nakładane na uczniów.

Czarnek stawia się w roli obrońcy Kościoła

Podczas briefingu przed gmachem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego szef MEiN atakował Donalda Tuska za jego słowa o Kościele katolickim.

– Donald Tusk zaatakował wczoraj bezpośrednio Kościół w Polsce. Nie hierarchów, bo Kościół to nie są tylko hierarchowie; nie duchownych, bo Kościół to nie są tylko duchowni. Zaatakował miliony Polaków, którzy każdego dnia i każdego tygodnia chodzą do kościoła, bo są Kościołem. Uderzył wprost w Kościół i w religię – przekonywał w sobotę 11 marca.

– Nie można pozwolić, żeby ten człowiek i Platforma Obywatelska jako program przyjmowali systemowy atak na Kościół, czyli na naród, bo to jest atak na naród. Wstyd i hańba – mówił.

