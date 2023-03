Krzysztof Bosak tłumaczył się z „piątki Konfederacji”. Zaskakująca reakcja posłanki Lewicy

Donald Tusk na spotkaniu z seniorami w Chorzowie przypomniał słowa Sławomira Mentzena sprzed wyborów do PE w 2019 r. – Korzystamy z danych, to jest podejście naukowe. I w sposób naukowy wyszło nam pięć postulatów. Nazwałem je „piątką Konfederacji” i ogłaszam ją światu po raz pierwszy. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej – mówił polityk Konfederacji.

O sprawę w Polsat News został zapytany Krzysztof Bosak. Polityk stwierdził, że jego ugrupowanie nie posiada w swoim programie takiej „piątki”. Jeden z liderów Konfederacji przekonywał, że słowa jego partyjnego kolegi były „rozważaniami na temat tego, jakie są najbardziej kontrowersyjne hasła, na których można by budować zasięg w internecie”. Bosak przypomniał, że zdarzenie miało miejsce, zanim jego ugrupowanie dostało się do Sejmu i na przestrzeni czterech lat nie poruszali takich tematów.

Krzysztof Bosak o słowach Sławomira Mentzena: Wyrwane z kontekstu

Polityk Konfederacji zaznaczył, że te słowa Mentzena zostały wyrwane z kontekstu. Bosak został też zapytany o to, że na jednym z partyjnych profili w mediach społecznościowych znalazło się wystąpienie jednej z modelek, która mówiła, że „nie chce żydostwa i LGBT”. Prowadzący przypomniał też słowa Grzegorza Brauna o „penalizacji aktywności homoseksualnej i karalności sodomii”.

– To nie jest nasz program. Nie jesteśmy zwolennikami realizacji agendy LGBT, gender itd. Jesteśmy zwolennikami zdrowego rozsądku w sprawach ideowych. Możemy się bawić w wyciąganie starych wypowiedzi i przez całą kampanię to będzie robione. To, co pan wyciąga, to są michałki. Takie wypowiedzi były, jedne były głupie, drugie mądre, jedne za ostre a drugie za łagodne – tłumaczył jeden z liderów Konfederacji.

Głośno o słynnej „piątkę Konfederacji”. Posłanka Lewicy zareagowała gifem z papieżem

Bosak zapewniał, że jego ugrupowanie nie ma w planach zmieniać coś w sprawach „piątki Konfederacji”. – Każda modelka może powiedzieć, że popiera Konfederację i życzymy sobie, by jak najwięcej modelek nas popierało, ale to nie jest istota naszego programu – mówił. Na fragment wypowiedzi zareagowała Anna-Maria Żukowska, która zamieściła gifa z papieżem.

