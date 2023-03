Mateusz Morawiecki o Rosji i Kremlu. „Cały czas śnią sen o potędze”

Mateusz Morawiecki udał się do Bukaresztu, gdzie wziął udział w międzyrządowych konsultacjach polsko-rumuńskich. Szef polskiego rządu spotkał się ze swoim odpowiednikiem Nicolae-Ionel Ciuca. Podczas rozmowy zwrócił uwagę na podobieństwa pomiędzy krajami, od 1989 roku, po czasy współczesne. – W minionym roku połączyły nas trzy cele: uzależnienie się energetyczne od Rosji, wsparcie dla walczącej Ukrainy oraz modernizacja armii – podkreślił Morawiecki.

Szef polskiego rządu w Rumunii o kolejnych sankcjach na Rosję i Białoruś

Polski premier odniósł się też do rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej przez Rosję w Białorusi. Skomentował, że doprowadzi to do nałożenia dodatkowych sankcji na Mińsk. Szef polskiego rządu rozmawiał też z rumuńskim prezydentem Klausem-Wernerem Iohannisem. Po spotkaniu politycy wygłosili oświadczenia dla mediów. Morawiecki ocenił, że koniecznie będzie uszczelnienie sankcji wobec Rosji.

– To jest taki cały czas wyścig z czasem, który prowadzimy. Tylko jeżeli będziemy zdecydowanie starali się wspierać Ukrainę z jednej strony i odcinać tlen od machiny wojennej Władimira Putina z drugiej strony, tylko wtedy Ukraina może zwyciężyć w tej wojnie możliwie szybko i stabilność, bezpieczeństwo będą przywrócone – mówił. Polski premier stwierdził, że „Rosja i Kreml nie zakończyły swojej agresywnej polityki”.

Mateusz Morawiecki o „Władimirze Putinie wymachującym pięściami”. „Groźby spełzły na niczym”

– Cały czas śnią sen o potędze i tęsknią do koncepcji bliskiej zagranicy, gdzie Polska i Rumunia mogłyby być w strefie wpływów. My tego nie chcemy. Jesteśmy częścią najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata – NATO. I choć Putin od lat wymachuje pięściami, wygraża i nie tylko, bo atakuje swoich sąsiadów, to nasza część Paktu Północnoatlantyckiego służy temu, aby te groźby ze strony Kremla spełzły na niczym – podsumował Morawiecki.

