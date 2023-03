Ziobro staje po stronie protestujących rolników. Zapowiedział interwencję w rządzie

– Dostrzegając trudne położenie polskich rolników wystąpiłem do Rady Ministrów z wnioskiem o pilne uruchomienie procedury, która jest w gestii Komisji Europejskiej, aby mogły być ponownie nałożone cła ochronne, chroniące polski rynek rolny przed ogromnym eksportem zboża z Ukrainy – poinformował we wtorek na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Ziobro wychodzi z inicjatywą

Lider Solidarnej Polski podkreślał, że „Polska od początku konfliktu zbrojnego pomaga Ukrainie na wielu poziomach” i „jest to pomoc w pełni słuszna i uzasadniona”, ale „pomoc musi być udzielana w ramach rozsądku i odpowiedzialności”. – Odpowiedzialności również za jakość i elementarne potrzeby życia Polaków, w tym polskich rolników. Nie może być tak, że zagraniczne firmy funkcjonujące na Ukrainie sprowadzają ogromne ilości zboża, które zalewa polski rynek i polscy rolnicy mają przed sobą widmo bankructwa – wskazał Ziobro.

Minister sprawiedliwości podkreśla, że „nie możemy rozszerzać naszej pomocy na bogate firmy, czasem zagraniczne, które sprowadzają do Polski zboże”. – Naszym obowiązkiem jest chronić prawo polskich rolników do egzystencji. Oni stanowią o polskim bezpieczeństwie żywieniowym. Nie możemy godzić się, by Unia Europejska udzielała pomocy Ukrainie kosztem polskich rolników. Pomoc musi być rozłożona sprawiedliwie pomiędzy państwa członkowskie Unii Europejskiej – przekonywał Ziobro.



Ukraińskie zboże zostaje w Polsce

Od 1 czerwca 2022 roku ukraińscy rolnicy mogą bez ograniczeń taryfowych, czyli bez ceł, wwozić zboże i mięso do UE w ramach tzw. korytarzy solidarnościowych. To forma pomocy dla ogarniętego wojną kraju. Zboże miało przejeżdżać przez teren Polski do innych państw, przede wszystkim afrykańskich, ale w praktyce większość zostaje w Polsce.

Polscy rolnicy podnoszą, że nie są w stanie konkurować z tańszym, ukraińskim zbożem.

Rolnicy protestują

Od kilkunastu tygodni trwają protesty. Działacze ruchu „Oszukana wieś” pojawili się między innymi na spotkaniach z wicepremierem i ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem. W Jasionce w jego kierunku poleciały nawet jajka. W środę, z inicjatywy ministra, odbędzie się okrągły stół w sprawie ukraińskiego zboża.

– Wspólnie walczymy o to, aby to zboże wyjeżdżało z naszych krajów, żeby Unia Europejska skutecznie pomagała nam w realizacji polityki handlowej, która leży w najlepszym interesie strategicznym – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

