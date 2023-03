PiS znowu przegrało ważne głosowanie. Opozycja o „nieodpowiedzialnym” zachowaniu rządu

Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii zajmowała się m.in. przepisami wprowadzającymi ustawę w prawie komunikacji elektronicznej. Nowelizacja jest potocznie określana jako „lex pilot”. Początkowo zakładała ona, że pierwsze pięć kanałów na dekoderach wszystkich operatorów płatnej telewizji będzie zarezerwowanych dla nadawcy publicznego.

„Lex pilot”. Rząd chciał złożyć 50 poprawek

Wiceminister w KPRM Paweł Lewandowski tłumaczył na posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, że wprowadzone zostaną poprawki do ustawy, w tym ok. 50 merytorycznych. Po wysłuchaniu publicznym wycofano się z propozycji, aby kolejność kanałów była ustalona. Ograniczono również zmiany dotyczące zasady must carry, must offer oraz oferowania poszczególnych stacji osobno, w modelu a la carte.

Poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka skomentował, że mimo trwania przez kilkanaście minut komisji, jej członkowie nie znali szczegółów poprawek zaproponowanych przez rząd, co uznał „nieodpowiedzialne” zachowanie. – To jest zbyt poważna sprawa, żeby mówić o niej tak późno. Tym bardziej że wysłuchanie publiczne odbyło się kilka tygodni temu – mówił.

Jest decyzja komisji ws. kontrowersyjnej ustawy. „Zalanie widzów rządową propagandą przed wyborami”

Polityk dodał, że pod pretekstem wprowadzania przepisów unijnych zaproponowano przepisy, których celem jest „zalanie widzów rządową propagandą, tuż przed wyborami”. Marchewka złożył wniosek o odrzucenie rządowej ustawy. Krzysztof Gawkowski zauważył, że członkowie komisji dostali poprawki pięć minut wcześniej. „Wstyd, cyrk” – mówi. Ostatecznie członkowie komisji zagłosowali „za” i opozycja wygrała głosowanie ws. „lex Pilot”.

Za odrzuceniem projektu głosowało 10 osób, a przeciw było pięciu. „Ta ustawa nie jest żadną poprawą dostępu do informacji. To plan zaprogramowania naszych pilotów” – skomentował polityk w mediach społecznościowych. To kolejny raz, kiedy PiS przegrało głosowanie na posiedzeniu Komisji Cyfryzacji. Poprzednio stało się to na początku lutego. Wówczas prace nad tzw. ustawą lex pilot zostały zawieszone na miesiąc. Ostatecznie o losie proponowanej ustawy zdecydują w głosowaniu posłowie.

Czytaj też:

Prace nad kontrowersyjną ustawą odroczone. PiS przegrało głosowanie na komisjiCzytaj też:

Telewizje chcą pozwać Polskę za faworyzowanie TVP