Rosja chce powtórzyć przetestowany już scenariusz. Prezydent Mołdawii ostrzega

Prezydent Mołdawii oświadczyła na antenie jednej z tamtejszych telewizji, że są dowody na to, że Rosja podejmuje próby obalenia rządu i podważenia władzy w Kiszyniowie. – Wyraźnie widać, że Rosja stara się stworzyć prorosyjski rząd w Kiszyniowie, aby wykorzystać Mołdawię przeciwko Ukrainie, jak to ma miejsce na przykład w przypadku Białorusi – powiedziała Maia Sandu, a jej wypowiedź cytuje mołdawska agencja informacyjna Newsmaker.

Prezydent Mołdawii ostrzega

Prezydent przypomniała niedawną zapowiedź prezydenta Rosji Władimira Putina o zamiarze rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej na terytorium Białorusi. – To jest dokładnie to, co Rosja chce zrobić w przypadku Mołdawii. Jednak dzisiaj w Mołdawii istnieje niezależny rząd, wybrany przez swoich obywateli, działający na korzyść obywateli i Mołdawii, więc nie można go wykorzystać w sposób, w jaki wykorzystano by prorosyjskie przywództwo – wskazała.

12 marca mołdawska policja poinformowała, że rozbiła kilkudziesięcioosobową siatkę bojówkarzy, powiązanych z rosyjskimi służbami specjalnymi. Szef tamtejszej policji ujawnił, że dzięki temu udało się udaremnić próbę destabilizacji kraju, którą zaplanowali Rosjanie.

Biały Dom: Podzielamy obawy Sandu

Dwa dni wcześniej Biały Dom ujawnił, że Rosja planuje zorganizować w Mołdawii protesty, które miałyby doprowadzić do wzniecenia powstania przeciwko tamtejszemu rządowi, a ostatecznym celem jest zainstalowanie w Kiszyniowie prorosyjskiej administracji.

– Podobnie jak prezydent Sandu, nie widzimy bezpośredniego zagrożenia militarnego dla Mołdawii. Jednak w ostatnich tygodniach prezydent Sandu ostrzegała publicznie, że Rosja dąży do destabilizacji jej kraju. Podzielamy te obawy. W duchu naszego partnerstwa z Mołdawią, mogę podzielić się dzisiaj własnymi informacjami, także wywiadowczymi, na temat rosyjskich wysiłków na rzecz zdestabilizowania Mołdawii – powiedział wówczas na briefingu rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby.

Ujawniono tajny dokument

Z kolei w połowie marca portal Frontstory.pl donosił, że udało mu się dotrzeć do tajnego rosyjskiego dokumentu, opracowanego w 2021 r. dla administracji Władimira Putina, który zawiera plan przejęcia przez Rosję kontroli nad Mołdawią. Jego autorzy zakładają, że do 2030 r. uda się Rosji uczynić z Mołdawii państwo satelickie.

Czytaj też:

Minister obrony Ukrainy o Rosjanach pod Bachmutem. Ujawnił ich dzienne stratyCzytaj też:

Granica z Białorusią. Więcej prób nielegalnego dostania się do Polski niż w styczniu i lutym