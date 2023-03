Politycy pożegnali Pawła Śpiewaka. „Intelektualnie niepokorny”

„Paweł Śpiewak nie żyje. Uniwersytet, Solidarność, krytyczne myślenie – od lat 80. i debat o Wolnej Polsce, przez analizy transformacji,budowanie postaw wolnościowych,dyskusje o sprawności rządzenia i wartościach. Godziny rozmów, czasy oddaleń. Słyszę pasję Twojego głosu Pawle” – pisał Michał Boni.

„Zmarł profesor Paweł Śpiewak. Wybitny historyk idei i socjolog. Bezkompromisowy publicysta, znany z ciętego pióra, który nie bał się iść pod prąd. To wielka strata dla świata nauki i polityki. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. Niech spoczywa w pokoju” – tweetował Władysław Kosiniak-Kamysz.

Trzaskowski o Śpiewaku: Całe życie związany z Warszawą

Rafał Trzaskowski prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślał, że jest to dla niego smutna wiadomość. „Nie żyje prof. Paweł Śpiewak. Całe życie związany z Warszawą, całe życie zaangażowany w sprawy publiczne – w demokratyczną opozycję w PRL, przez chwilę także w politykę w wolnej Polsce, zawsze w polsko-żydowski dialog” – przypominał.

„Bardzo przeze mnie szanowany, niezwykle wrażliwy i intelektualnie niepokorny. Pamiętam, jak zasiadł w fotelu poselskim i się dziwnie kręcił... Przyznał, że szukał”pasów bezpieczeństwa„, jak w samolocie. Słusznie. Szef ŻIH. Wielki. Odszedł Paweł Śpiewak” – pisał Bogdan Zdrojewski.

„Prof. Paweł Śpiewak. Wybitny socjolog i historyk idei. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Ale też przez wiele lat dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Dbał o pamięć o dziedzictwie i dramacie polskich Żydów. Wielka strata dla polskiej nauki i relacji polsko-żydowskich” – zwracał uwagę Michał Szczerba.

„Bardzo trudno pogodzić się z tym, że nie żyje Paweł Śpiewak. Od ponad 30 lat miałem zaszczyt go spotykać w różnych naszych życiowych rolach. Zawsze zaangażowany, zawsze inspirujący. Każda, nawet krótka, rozmowa z nim była ważna. Każda dawała do myślenia. Był intelektualistą w pełnym sensie tego słowa. Żegnaj Pawle, żegnaj Profesorze! Cześć Twojej Pamięci!” – żegnał kolegę Tomasz Siemoniak.

„Mój profesor z Instytutu Socjologii UW. Niech spoczywa w pokoju. Ważna postać polskiej nauki i polskiej historii. Zawsze wyjątkowo życzliwy studentom. Zmarł historyk i socjolog prof. Paweł Śpiewak. Miał 71 lat” – informował Jacek Karnowski.

Minister Gliński pożegnał Pawła Śpiewaka

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński Zmarł nazwał Pawła Śpiewaka „bardzo osobnym”. „Działacz polityczny, inspirujący recenzent życia społecznego. Wybitny i bardzo niezależny. Często niełatwy w relacjach. Zasłużony dla dziedzictwa polskich Żydów. To on zainspirował ministra kultury do powołania Muzeum Getta Warszawskiego w d. szpitalu Bersohnów i Baumanów oraz do podniesienia rangi Muzeum Treblinka na poziom instytucji państwowej. Różniliśmy się w wielu sprawach, ale zasługi Pawła dla Polski są niepodważalne. Cześć Jego pamięci!” – pisał.

„Zmarł Profesor Paweł Śpiewak. Intelektualista, wnikliwy obserwator naszego życia publicznego, znakomity socjolog. Strata dla Polski. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich” – zaznaczał Jacek Sasin.

„Zmarł Paweł Śpiewak. Wiele pokoleń studentów nauczył co to naprawdę znaczy czytać. Napisał ważne książki: o Gramscim, o pamięci i Midrasze. Miał swoje zdanie i mądrze go bronił. Potrafił też słuchać co jest zanikającą kompetencją. Bardzo mi smutno, że już Pawła nie spotkam” – żałował Maciej Gdula.

„Odszedł Paweł Śpiewak. Człowiek wielu talentów, wrażliwości i aktywności. Zawsze otwarty. Czasem trudny. Polska historia myśli politycznej jak i wiele innych dziedzin nauk społecznych, poniosła niepowetowaną stratę” – oceniał minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

„Zmarł Profesor Paweł Śpiewak, historyk idei, socjolog, były dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, a przede wszystkim człowiek, autor i myśliciel niezależny. Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia dla Jana Śpiewaka” – przekazywała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

„Zmarł Paweł Śpiewak – ceniony naukowiec, a także inspirujący publicysta i odważny polityk. Każdego napisane przez niego zdanie dawało wiele do myślenia. Janie Śpiewak, bardzo mi przykro. Trzymaj się!” – pisał do kolegi poseł Koalicji Obywatelskiej Franek Sterczewski.

Kim był Paweł Śpiewak?

Paweł Śpiewak urodził się w 1951 roku. Był socjologiem, historykiem idei i publicystą. W czasach PRL-u współtworzył podziemny kwartalnik „Res Publica" i był członkiem „Solidarności".

W wyborach parlamentarnych w 2005 roku zdobył mandat posła na Sejm V kadencji. Startował w okręgu warszawskim jako kandydat bezpartyjny z listy Platformy Obywatelskiej.

W latach 2011-2020 był dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 2013 roku został wyróżniony Nagrodą im. Ks. Józefa Tischnera w kategorii „Pisarstwo religijne lub filozoficzne” za całokształt twórczości. Był także członkiem Kolegium Społecznego w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.

Paweł Śpiewak był autorem wielu książek, m.in. „Ideologie i obywatele”, „W stronę wspólnego dobra", „Obietnice demokracji”, „Midrasze: księga nad księgami", „Pamięć po komunizmie" oraz „Żydokomuna".

Paweł Śpiewak dla „Wprost”

W maju 2021 roku w wywiadzie dla „Wprost” prof. Paweł Śpiewak komentował aktualną sytuację polityczną w kraju, jeszcze przed oficjalnym powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki. – Każda partia, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje, musi być partią liderską. W Polsce nie wygrywają partie pozbawione mocnych przywódców. Górą są ci, z którymi możemy się utożsamiać, nadają jakiś ton – powiedział.

– Donald Tusk potrafił prowadzić, ale wykosił innych liderów. Nie chciał konkurencji. Po drugie, to formacja kreowana przez Tuska jako taka, która nie ma żadnej wyrazistej i mocnej tożsamości ideowej. Dziś okazuje się jednak, że model formacji bez tożsamości i intelektualnego wysiłku, który by temu służył, nie ma szans na przetrwanie. Tym bardziej, gdy rządzi PiS – partia wyrazista – komentował wówczas prof. Śpiewak.

