Putin ma nową koncepcję polityki zagranicznej. „Solidna podstawa doktrynalna”

Nowy dokument określa priorytetowe obszary, cele i zadania międzynarodowych działań kraju i ma stanowić mapę drogową dla rosyjskiego MSZ oraz innych ministerstw i departamentów – informuje TASS.

– Diametralne zmiany w stosunkach międzynarodowych wymagały poważnego dostosowania koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i innych dokumentów – zaznaczył Władimir Putin. Jak mówił na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, konieczne było dostosowanie „kluczowych dokumentów planowania strategicznego, w tym koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, która określa zasady, zadania, priorytety działalności dyplomatycznej”.

Zmiana w stosunkach międzynarodowych Rosji? Putin ma „ nową koncepcję ”

Putin podkreślił, że nowa koncepcja będzie „dobrą podstawą do dalszych prac w stosunkach międzynarodowych”. – Myślę, że posłuży ona jako solidna podstawa doktrynalna dla naszej dalszej pracy nad sprawami międzynarodowymi – powiedział. Nazwał ją wyważonym dokumentem, który będzie stanowił podstawę praktycznych działań kraju.

Podkreślił też, że to Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej powinno pełnić rolę koordynującą w realizacji koncepcji, opierając się jednocześnie na wsparciu innych resortów.

TASS przypomina, że poprzednia wersja koncepcji została przyjęta w listopadzie 2016 r. Prace nad jej aktualizacją trwały od kilku lat. W konsekwencji przygotowany dokument został w styczniu 2023 r. przekazany do dyskusji ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa. Jednak po spotkaniu prezydent odesłał go z powrotem do rewizji.

