Biedroń o „pierdololo” Konfederacji. Wzywa kobiety do nietypowego działania

W ostatnich dniach jednym z głównych tematów polskiej polityki stał się wzrost Konfederacji w przedwyborczych sondażach. Popularność prawicowej partii i jednego z jej liderów Sławomira Mentzena były również tematem rozmowy z Robertem Biedroniem w sobotnim programie Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Biedroń o Konfederacji: Proponuje populistyczne pierdololo

– Konfederacja proponuje populistyczne rzeczy, których naprawdę trzeba się bać – przekonywał współprzewodniczący Lewicy. –Wszyscy powinniśmy się zastanowić, jakie to jest zagrożenie. Ja uważam, że to, co proponuje Konfederacja, to jest wielki populizm, którego być może ci panowie, bo to głównie panowie młodzi chcą głosować na Konfederacje, nie rozumieją. Ale to zrobi wielkie „kuku” ich matkom, babkom, siostrom, koleżankom – wymieniał.

– Ta wizja państwa, którą rozpościera pan Braun, pan Mentzen, pan Korwin-Mikke, pan Bosak jest po prostu straszna dla naszych najbliższych – mówił dalej Biedroń, odwołując się do kontrowersyjnych postulatów i wypowiedzi polityków Konfederacji. – My faceci, być może przez to, że żyjemy w patriarchalnym systemie, może nie do końca odczuwamy tego, co ci panowie chcą zgotować kobietom. Ale to naprawdę będzie prawdziwe piekło – dodał.

Biedroń był też pytany, skąd bierze się popularność Konfederacji i czy popularność dla skrajnej prawicy, to nie jest europejski trend, który do nas dotarł.

– Nie chciałbym iść w to populistyczne pierdololo, które proponuje Konfederacja. Przepraszam, to jest celowo użyte, bo oni tak mówią, naprawdę – odparł.

„Głosujesz na Konfederację, nie idę z tobą do łóżka”

Zwrócił się też z nietypowym apelem do kobiet.

– Apeluję do wszystkich dziewczyn. Dziewczyny, to, co oni chcą wam zrobić, to jest wielkie kuku. Kiedyś była taka akcja „Nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka”. To ja proponuję, żeby zastosować „Głosujesz na Konfederację, nie idę z tobą do łóżka”. I mówcie to dziewczyny tym wszystkim chłopakom, którzy chcą głosować na Konfederację – wezwał.

– Bo to, co oni chcą zrobić, to jest prawdziwy kaganiec na wolność tych dziewczyn. W ogóle na wolność ludzi w Polsce. Oni gadają jakieś populistyczne rzeczy o gospodarce, w ogóle się na tym nie znają. Ale gadają też jakieś straszne rzeczy na temat praw obywatelskich, kobiet, wolności i tak dalej – podsumował.

