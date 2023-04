Szef MSZ pod zdewastowanym pomnikiem Jana Pawła II: Element wojny hybrydowej

Mieszkańcy Łodzi, którzy w niedzielę 2 kwietnia rano, w rocznicę śmierci Jana Pawła II udali się na mszę świętą do łódzkiej katedry, ujrzeli zdewastowany pomnik polskiego papieża. Statua została oblana czerwoną i żółtą farbą, a na podstawie pomnika powstał napis – Maxima Culpa.

Szef MSZ o zdewastowaniu pomnika Jana Pawła II

Pod pomnikiem Jana Pawła II przed łódzką katedrą pojawił się w niedzielę Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau. Szef MSZ złożył kwiaty pod figurą papieża.

„Minister Zbigniew Rau oddaje hołd Janowi Pawłowi II przed zdewastowanym z nienawiści pomnikiem wielkiego papieża pod Katedrą Łódzką” – napisał rzecznik MSZ Łukasz Jasina pod zdjęciem ministra.

Sam Rau udzielił krótkiej wypowiedzi dla mediów.

– Z polskiej perspektywy to akt nikczemny, a z perspektywy międzynarodowej – kompromitujący. A perspektywy bezpieczeństwa państwa to po prostu dobrze zorganizowany, niestety, element wojny hybrydowej – mówił minister. – Chodzi o to, aby podzielić społeczeństwo wzdłuż tych najbardziej fundamentalnych linii naszej tożsamości – dodał.

Pomnik Jana Pawła II oblany farbą

Stojący przed łódzką katedrą pomnik papieża Jana Pawła II został w nocy z soboty na niedzielę oblany czerwoną farbą. Twarz Ojca Świętego została przemalowana na żółto, a ręce – na czerwono. Na podstawie pomnika powstał napis – Maxima Culpa.

Napis na pomniku to ewidentne nawiązanie do książki Ekke Overbeeka „Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział”. Holenderski dziennikarz w oparciu o dokumenty SB i relacje świadków dowodzi, że Karol Wojtyła przed wyborem na stanowisko papieża uczestniczył w tuszowaniu przestępstw księży-pedofilów w Archidiecezji Krakowskiej.

Na razie nie wiadomo, kto zdewastował monument. Sprawą zajmuje się policja. – Około godziny 6.00 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o zniszczeniu pomnika Jana Pawła II. Na miejscu udali się funkcjonariusze, którzy przeprowadzili oględziny pomnika, zabezpieczono materiał monitoringu. Obecnie prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia sprawcy – powiedział w rozmowie z Polskiem Radiem podkomisarz Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Śledztwo wszczęła już prokuratura.

