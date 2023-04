„Papieskie kremówki” w pociągach PKP Intercity. Politycy pokazują, jak wyglądają ciastka

W niedzielę 2 kwietnia niektórzy pasażerowie podróżujący pociągami PKP Intercity otrzymują „papieskie kremówki”. W ten sposób PKP upamiętnia przypadającą tego dnia 18. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II.

„Papieskie kremówki” na zdjęciach polityków

Zdjęcia „papieskich kremówek” opublikowała na Twitterze „Fundacja Grupy PKP”. „2 kwietnia wspominamy św. Jana Pawła II. Z tej okazji w pociągach emitowana jest animacja poświęcona Ojcu Świętemu, a obsługa WARS wręcza pasażerom papieskie kremówki” – czytamy we wpisie.

Zdjęcia z kremówkami zaczęli umieszczać w sieci również podróżujący tego dnia politycy.

„Jadę właśnie do Warszawy Intercity! Podczas jazdy PKPIC częstuje papieskimi kremówkami! No i jak tu nie lubić kolejarzy!” – napisał europoseł PiS Bogdan Rzońca. „Dziękuje i pozdrawiam pracowników PKP i producentów kremówek” – dodał.

Selfie z kremówką, chociaż z dużo mniej entuzjastycznym komentarzem do samej akcji, zamieścił również poseł Razem Adrian Zandberg.

„To nieprawda, że ekipa Mateusza Morawieckiego nigdy nie dotrzymuje słowa. Co prawda tanich mieszkań nie ma, a realne płace spadają, ale za to są darmowe kremówki w Pendolino. Niestety, niezbyt świeże” – napisał lewicowy polityk. „Byłoby to nawet zabawne, gdyby nie szły na to publiczne pieniądze” – dodał.

PKP Intercity rozdaje pasażerom „Papieskie kremówki”

Jak wyjaśnia p.o. rzecznika prasowego PKP Intercity Cezary Nowak, za projekt, którego celem jest „upamiętnienie Jana Pawła II”, odpowiada Fundacja Grupy PKP wraz ze spółkami kolejowymi Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Intercity S.A. oraz WARS S.A.



„2 kwietnia to szczególna data. Aby podkreślić wyjątkowy wymiar tego dnia, chcemy poprzez jeden z pamiętnych motywów wizyt Papieża w ojczyźnie i jego spotkań z rodakami, zachęcić do wspomnienia o wielkim Polaku. Obsługa WARS S.A. częstować będzie pasażerów papieskimi kremówkami, a na naszych wyświetlaczach prezentowana będzie specjalna animacja, przypominająca słowa Papieża Polaka” – poinformował nas rzecznik.

Taki sam komunikat mogą usłyszeć również podróżni z głośników w pociągach, czy na niektórych dworcach.

Kremówki z Wadowic zawdzięczają swoją sławę papieżowi Janowi Pawłowi II. „A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki. Że myśmy to wszystko wytrzymali…, te kremówki po maturze” – wspominał Ojciec Święty w trakcie wizyty w rodzinnym mieście 16 czerwca 1999 r.

