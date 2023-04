Andrzej Duda o „ataku na Jana Pawła II”. Wskazał zaskakującą przyczynę

W dniu 18. rocznicy śmierci Jana Pawła II gościem „Wiadomości” TVP był Andrzej Duda. Polski prezydent mówił o znaczeniu postaci papieża Polaka dla świata i dla naszego kraju.

Andrzej Duda pokazał zdjęcie Jana Pawła II i Ronalda Reagana

W pewnym momencie rozmowy prezydent pokazał „zdjęcie, które mu zawsze towarzyszy jako politykowi”. – Na tym zdjęciu jest dwóch mężczyzn: jeden niezwykle potężny, to ten w ciemnym garniturze i jeden w bieli, wielki. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i nasz Jan Paweł II – wskazał Duda. – Dwóch ludzi, mam absolutne przekonanie, dzięki którym odzyskaliśmy wolność – dodał.

Następnie prowadząca rozmowę Danuta Holecka pytała, dlaczego Jan Paweł II „jest tak okrutnie atakowany a jego świętość stawiana w wątpliwość”.

– Jako człowiek wierzący pewnie powinien załamać ręce i ubolewać nad tym, że coś takiego się dzieje. I w głębi duszy tak jest. Ogromnie mnie to boli jako człowiek wierzący, dla którego to przesłanie było takie ważne. Ale jako polityk, ja wiem, co oni robią – ocenił prezydent.

Duda podkreślał, że papież był świadectwem Polaka dla całego świata. – Cały świat widział, jaki może być Polak, kim jest Polak. On się nie wstydził swojej narodowości. On wiedział, że jest głową Stolicy Piotrowej, ale nie był człowiekiem, który mówi, że „już nie jestem Polakiem, teraz jestem głową Kościoła, to już polskie sprawy mnie nie obchodzą”. Wręcz przeciwnie. Polskie sprawy obchodziły go cały czas – wskazał prezydent. – I cały czas za tymi polskimi chodził. Wiem to, m.in. od prezydenta Bidena, który mi o tym osobiście powiedział – dodał. – Nigdy nie zapomniał o Polsce i jego zasługa w odzyskaniu wolności, suwerenności, niepodległości, w upadku potem muru berlińskiego, to jest ogromna zasługa dla Polski i świata – mówił.

Duda wskazał przyczynę ataku na Jana Pawła II. „Dlatego próbują go zniszczyć”

Prezydent wskazał jednak, że Jan Paweł II ma druga zasługę.

– To jest to, z jakim posłaniem nas skierował do Unii Europejskiej. Bo skierował nas do Unii Europejskiej. Jego głos miał wtedy ogromne znaczenie – ocenił prezydent. – Wielu się spodziewało, że powie „nie, nie idźcie do tej laickiej unii”. Przecież widział, jaka ona jest, widział, jaki jest zachód Europy. Powiedział odwrotnie: Idźcie do Unii, ale nieście tam Wasze wartości. Wy Polacy macie zobowiązanie, jesteście narodem wierzącym, ja w was wierzę, jako w ludzi, który mają system wartości. Idzie z tym systemem wartości do Europy, nieście go, zatrzymajcie ten proces laicyzacji – tłumaczył.

I zdaniem prezydenta to dlatego „tak z nim walczą”.

– Dlatego ci, którzy chcą obalenia tego fundamentu, fundamentu Europy zbudowanej na chrześcijaństwie, na tych wartościach. Jeżeli ta cywilizacja ma zostać zniszczona, to muszą zostać zniszczone te wartości, ta kolumna musi zostać zburzona. On jest jej bardzo mocną częścią, on jest jej spoiwem – przekonywał. – To dlatego za wszelką cenę próbują tego Ojca Świętego zniszczyć, ale tego nie da się zrobić. Ja głęboko w to wierzę, że tego się nie da zrobić, dlatego posługują się kłamstwem – dodał.

