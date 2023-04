Prezydent Ukrainy przyjedzie do Polski. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej podał detale

– Umówiliśmy się ze stroną ukraińską, że tę informację przekażemy do informacji publicznej – podał Przydacz w RMF FM. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej tłumaczył, że Wołodymyr Zełenski do Polski przybędzie na zaproszenia Andrzeja Dudy. Celem prezydenta Ukrainy jest spotkanie się z Polakami i Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. Dojdzie do niego w środę po południu lub wieczorem na Zamku Królewskim w Warszawie.

Prezydent Ukrainy pojawi się w Polsce

Przydacz zapewnił, że każdy będzie mógł przyjść i spotkać się z Zełenskim. – Ta wizyta pod wieloma względami będzie szczególna – przyznał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Dodał jednak, że na razie nie może mówić o szczegółach. Przydacz zwrócił uwagę, że w innych stolicach prezydent Ukrainy był z wizytami roboczymi. – Przyjeżdżał w ciszy, w tajemnicy, bez żadnego ceremoniału – wskazał.

Zełenski ma m.in. poruszyć w Polsce kwestię pomocy Ukraińcom i uchodźcom oraz wydarzeń, które miały miejsce tuż po rozpoczęciu wojny na granicy polsko-ukraińskiej. Prezydent Ukrainy z Dudą ma odbyć „długie, szerokie rozmowy, nie tylko na temat sytuacje bezpieczeństwa, ale także o współpracy gospodarczej, tematach politycznych i historycznych”.

Andrzej Duda będzie rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Jednym z tematów ukraińskie zboże

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej w kontekście ukraińskiego zboża w Polsce przyznał, że na „liście spraw jest sporo załatwionych i niezałatwionych” kwestii. Dodał, że chodzi również o rolnictwo. – Zboże powinno być tranzytowane przez Polskę do polskich portów i wypływać w kierunku Afryki Północnej czy Bliskiego Wschodu. Taki był cel – tłumaczył.

W kontekście MiG-ów Przydacz skomentował, że „na pewno strona ukraińska będzie zabiegać o dalsze wsparcie”. – Kilka MiG-ów zostało już wysłanych, one są pomocne Ukrainie w obronie bezpieczeństwa – mówił. Michał Dworczyk dodał w mediach społecznościowych, że Zełenski podczas wizyty w Polsce spotka się też z Mateuszem Morawieckim.

