Prezydent Ukrainy przyjedzie do Polski. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej podał detale

– Umówiliśmy się ze stroną ukraińską, że tę informację przekażemy do informacji publicznej – podał Przydacz w RMF FM. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej tłumaczył, że Wołodymyr Zełenski do Polski przybędzie na zaproszenia Andrzeja Dudy. Celem prezydenta Ukrainy jest spotkanie się z Polakami i Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. Dojdzie do niego w środę po południu lub wieczorem na Zamku Królewskim w Warszawie.

Przydacz zapewnił, że każdy będzie mógł przyjść i spotkać się z Zełenskim. – Ta wizyta pod wieloma względami będzie szczególna – przyznał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Dodał jednak, że na razie nie może mówić o szczegółach. Przydacz zwrócił uwagę, że w innych stolicach prezydent Ukrainy był z wizytami roboczymi. – Przyjeżdżał w ciszy, w tajemnicy, bez żadnego ceremoniału – wskazał.

