Finlandia dołącza do NATO. To jedna z najszybszych akcesji

Finlandia przyłączy się do NATO stając się jego 31. członkiem. Impulsem do złożenia wniosku w maju 2022 roku była inwazja Rosji na Ukrainę. Premier Finlandii Sanna Marin ogłaszając wówczas decyzję podkreśliła, że to „akt pokoju, aby nigdy więcej nie było wojny w Finlandii”. Finlandia tym samym straciła status neutralności. W 1948 r. podpisała ze Związkiem Sowieckim układ o przyjaźni, w którym zobowiązała się do niewchodzenia w sojusze wojskowe.

Finlandia dołącza do NATO. Rozszerza się granica Sojuszu Północnoatlantyckiego z Rosją

Dołączenie Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego będzie jedną z najszybszych akcesji w historii. Dla porównania Macedonii Północnej, która do tej pory była ostatnim członkiem, który zasilił szeregi NATO, proces ten zajął 20 lat – przypomina Bloomberg. Wraz z obecnością Finlandii w Sojuszu Północnoatlantyckim NATO będzie miało już 1 300 km granicy z Rosją.

Wejście Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego ma umożliwić NATO dalsze zabezpieczanie obszaru wokół Morza Bałtyckiego w obronie państw bałtyckich. Litwa, Łotwa i Estonia są często postrzegane jako kolejne potencjalne cele rosyjskiej agresji. Finlandzkie wojsko jest szkolone do walki w niskich temperaturach, co może być ważnym atutem w kontekście rosnącej obecności Rosji i Chin w Arktyce.

Turcja problemem ws. dołączenia Szwecji do NATO

Pod koniec ubiegłego tygodnia Turcja, jako ostatni z 30 krajów NATO, zatwierdziła przystąpienie Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Początkowo Finlandia miała dołączyć do NATO razem ze Szwecją, ale w tym wypadku Turcja także stwarza problemy. Z ratyfikacją wstrzymały się także Węgry, ale Budapeszt nie jest postrzegany jako ostateczna przeszkoda.

