Władimir Putin wpadnie w furię? „Na pewno będą groźby w kierunku Polski”

Były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, prezes „Stratpoints", doradca Polski 2050 gen. Mirosław Różański na antenie Radia Zet komentował możliwy przebieg wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce i prognozował, jakie wątki mogą zostać poruszone podczas spotkań. Stwierdził, że głównym tematem rozmowy Andrzeja Dudy z Wołodymyrem Zełenskim zapewne będzie przyszłość zaatakowanego przez Rosję kraju i zagwarantowanie bezpieczeństwa po wojnie.

W ocenie gen. Różańskiego w czasie spotkania prezydenta Ukrainy z premierem Mateuszem Morawieckim mogą zostać poruszone wątki gospodarcze, w tym być może Polska zostanie zaproszona do uczestnictwa w odbudowie Ukrainy. Były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych spodziewa się, że podczas spotkań z Polakami z ust Wołodymyra Zełenskiego padną słowa podziękowania za przyjęcie uchodźców z Ukrainy.



Wizyta Zełenskiego w Polsce zapowiedzią wielkich wydarzeń w Ukrainie?



Czy data wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce została wybrana przypadkowo? Czy można liczyć na to, że zbiegnie się z początkiem ukraińskiej kontrofensywy, wielkich wydarzeń w Ukrainie? – Myślę, że każda tego typu wizyta jest symbolem, więc spodziewałbym się, że to będzie też zwrot na froncie i oby tak się stało. Trzeba na to liczyć – ocenił gen. Mirosław Różański.

– Ukraina dysponuje sprzętem bardziej zaawansowanym i myślę, że kwestie dotyczące ostatnich dostaw amunicji, szczególnie amunicji rakietowej i artyleryjskiej, dają taką podstawę do tego, żeby można było stwierdzić, że dzisiaj przewaga pod względem militarnym jest po stronie Ukrainy – kontynuował.

Były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych został również zapytany, w jaki sposób wizyta Wołodymyra Zełenskiego zostanie odebrana przez Władimira Putina. – Myślę, że jestem w pewien sposób, przepraszam, przyzwyczajony do różnych deklaracji Putina, Ławrowa czy Miedwiediewa. Na pewno będzie komentarz, na pewno będą groźby w kierunku Polski, ale to jest przede wszystkim taka broń werbalna. Nie przywiązywałbym do tego nadmiernej wagi. Najważniejsze, aby Ukraina realizowała swój plan, plan związany z odzyskaniem utraconych terytoriów – stwierdził gen. Różański.







