Zmiana w planie wizyty Zełenskiego w Warszawie. Ma dojść do niespodziewanego spotkania

Według Onetu do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z samorządowcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych zaangażowanymi w pomoc uchodźcom z Ukrainy ma dojść na Zamku Królewskim, gdzie o godz. 18 prezydenci Polski i Ukrainy mają wygłosić przemówienia.

W oficjalnym harmonogramie wizyty na godz. 17.30 zaplanowano spotkanie par prezydenckich z „osobami zaangażowanymi w pomoc Ukrainie”. Onet zaznacza, że jeszcze we wtorek przedstawiciele warszawskiego ratusza mówili, że w planach wizyty Zełenskiego w Polsce nie ma spotkania z Rafałem Trzaskowskim i włodarzami innych miast.

Wołodymyr Zełenski z małżonką Ołeną Załenską i ukraińską delegacją przekroczyli granicę z Polską w środę rano, a przed godziną 10 dotarli do Warszawy, gdzie zatrzymali się w hotelu Bristol. O godz. 11 ukraińska para prezydencka została oficjalnie powitana w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda wymienili z gośćmi serdeczne uściski. Orkiestra wojskowa odegrała hymny Ukrainy i Polski, a prezydenci odebrali honory. Prezydent odznaczył też swojego ukraińskiego odpowiednika Orderem Orła Białego.

Rozmowy z przedstawicielami władz

Zełenski i Duda odbyli rozmowę w cztery oczy, a później przewodzili obradom delegacji.– Chcemy budować wspólną przyszłość, dlatego ta wizyta jest tak zaplanowana: poprzez nasze spotkanie aż do spotkań także z przedstawicielami biznesu, które nazwaliśmy forum biznesowym, czyli takim forum, które zazwyczaj odbywa się w trakcie spotkań między państwami. To nie jest tylko kwestia odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych. Głęboko wierzymy w to, że odbudujemy wspólnie Ukrainę piękniejszą niż była – mówił Andrzej Duda.

Po rozmowach w Pałacu Prezydenckim Zełenski spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim i marszałek Sejmu Elżbietą Witek.

