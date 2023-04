Ołena Zełenska i Agata Kornhauser-Duda miał swój program. Wiadomo, co robiły

W środę 5 kwietnia do Warszawy przyjechał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z małżonką, Ołeną. Podczas gdy ich mężowie rozmawiali, pierwsze damy miały swoją agendę. Agata Kornhauser-Duda i Ołena Zełenska spotkały się między innymi z ukraińskimi pracownikami ochrony zdrowia, którzy przyjechali do Polski, by podnosić swoje umiejętności.

Ukraińscy specjaliści szkoleni w Polsce

Nad Wisłą przeszkolono dotychczas dziewięćdziesiąt osób: lekarzy i specjalistów w zakresie ewakuacji medycznej i opieki nad pacjentami z oparzeniami. Agata Kornhauser-Duda wyraziła nadzieję, że „zdobyta wiedza przede wszystkim przyczyni się do rozwoju opieki zdrowotnej w Ukrainie, a także – w dłuższej perspektywie – do dobrej, eksperckiej współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą".

Ołena Zełenska podkreślała z kolei, że zarówno dla Polski, jak i dla Ukrainy nadrzędną wartością jest życie ludzkie. – Okazaliście się dla nas przyjaciółmi, których wsparcie ma istotny wymiar praktyczny: od początku agresji rosyjskiej, dzięki pomocy specjalistów udało nam się ewakuować w ciężkich warunkach, często pod ostrzałem, tysiące chorych dorosłych oraz dzieci. Jest to bezcenna pomoc – mówiła Ołena Zełenska.

Ołena Zełenska o spotkaniu z Agatą Kornhauser-Dudą

Żona prezydenta Ukrainy podkreślała, że lekarze z jej kraju są zmuszeni do pracy w bardzo ciężkich warunkach wojennych. Nowa sytuacja wymaga od nich nowych umiejętności. – Te szkolenia to niezbędna lekcja – podkreśliła.

To jednak nie koniec. „W ramach pogłębionej współpracy Pierwszej Damy Polski i Pierwszej Damy Ukrainy trwają obecnie przygotowania do rozpoczęcia kolejnego cyklu specjalistycznych szkoleń przeznaczonych dla personelu medycznego z Ukrainy z zakresu rehabilitacji, stresu bojowego i psychotraumatologii. Także Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zadeklarował gotowość zorganizowania szkoleń dla ukraińskich strażaków ochotników. Podstawę szkolenia stanowić będą zagadnienia związane z działaniami ratowniczo–gaśniczymi” – informuje Kancelaria Prezydenta.

Wizytę i spotkanie z Agatą Kornhauser-Dudą serdecznie podsumowała Ołena Zełenska. „Wizyta w Polsce to jak odwiedziny u drogich przyjaciół” – napisała na Twitterze. Żonę prezydenta Polski określiła mianem „drogiej koleżanki” .

