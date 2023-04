Andrzej Duda z przesłaniem do Moskwy: Nie uda się wam nas skłócić

Prezydent Andrzej Duda rozpoczął przemówienie od wspomnienia 23 lutego 2022 roku, gdy w przededniu inwazji Rosji spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy powiedział mu wówczas, że istnieje możliwość, że już się nie zobaczą. – Odpowiedziałem: Wołodymyrze, będziemy się widzieć jeszcze wiele razy. I tak się stało. Ukraina broni się bohatersko ponad 400 dni, a na Polskę zawsze możecie liczyć – mówił Andrzej Duda.

Poruszające słowa do Ołeny Zełenskiej

Prezydent Polski wspomniał, że już kilkakrotnie spotykał się z prezydentem Ukrainy, a dziś jest szczęśliwy, mogąc powitać go w Warszawie. – Droga Ołeno, chylę przed tobą czoła. Przed tobą i wszystkimi bohaterskimi ukraińskimi kobietami – przed matkami, siostrami, żonami, a także i wdowami, które w trakcie tej wojny wykazują się tak wielkim bohaterstwem, tak wielką odpornością, siłą do dbania o swoje rodziny, swoich mężczyzn – zwrócił się do Pierwszej Damy Ukrainy prezydent.

Andrzej Duda podkreślał, że Wołodymyr Zełenski jest jednym z odważnych przywódców Europy Środkowej. Nawiązał tu do słów Lecha Kaczyńskiego z Tbilisi o rosyjskim zagrożeniu. Prezydent wspomniał o orderze Orła Białego, który dziś wręczył swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi. Podkreślił, że to wyraz uznania dla całego społeczeństwa ukraińskiego, które jest zdeterminowane, by bronić swojego państwa.

Andrzej Duda do Moskwy: Nigdy więcej!

– Ukraina pokazała całemu światu, że jest w stanie stawić czoło sąsiedniemu mocarstwu, państwu teoretycznie wiele silniejszemu i większemu niż ona. Putin nie osiągnął żadnego ze swoich strategicznych celów. Rosja poniosła i ponosi wielkie straty. To wielki sukces ukraińskiego państwa, społeczeństwa i ukraińskich sił zbrojnych. Ale do rozstrzygnięcia i zakończenia tej wojny droga jest jeszcze daleka. Ukraina potrzebuje dalszego wsparcia – mówił prezydent Andrzej Duda.

Dodał przy tym, że pomoc powinna być dostarczana Ukrainie jak najszybciej, a Polska jest w tym liderem. – Dzisiaj to wy toczycie walkę nie tylko o swoją niepodległość, ale o bezpieczeństwo całej Europy – mówił do przedstawicieli narodu ukraińskiego. Do zgromadzonych

– My Polacy i Ukraińcy jesteśmy wielkimi narodami. Mamy wspaniałą przeszłość, kulturę, i przyszłość – mówił. Jak zaznaczył, choć wspólna przeszłość narodów jest trudna, odważne narody nie powinny się jej bać. Dodał, że Ukraińcy i Polacy nie powinni też poddawać się dezinformacji czy próbom skłócenia. – Wspólnie z tego miejsca wysyłamy dziś jasny przekaz do Moskwy, na Kreml: Nie uda się wam nas skłócić, nie uda się wam nas podzielić. Nigdy więcej! – powiedział.

Prezydent Polski: Nie będzie negocjacji ponad głowami Ukrainy

Andrzej Duda nawiązał do rozmów międzynarodowych na temat zakończenia konfliktu. – Nie ma mowy o negocjowaniu ponad głowami Ukraińców – zaznaczył. Dodał, że jedyną akceptowalną sytuacją jest wycofanie się Rosji z ukraińskich ziem do prawnie uznanych granic. – Ukraina sama będzie o sobie decydowała. Teraz i na zawsze. My będziemy stali na straży tego, jako jej sąsiad – zapewnił prezydent.

– Z Warszawy, z Polski, płynie dziś przekaz: musimy stać przy Ukrainie. Wspierać ją militarnie i humanitarnie. Nie możemy zwątpić. Jesteśmy to winni ofiarom tej agresji – mówił Duda. Prezydent Polski wyraził nadzieję, że Ukraina dołączy do Unii Europejskiej i NATO. Wierzymy w was, w wasze zwycięstwo – mówił.

Czytaj też:

Zełenski na forum gospodarczym. Duda: Wspólnymi siłami odbudujemy Ukrainę