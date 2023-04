Janusz Cieszyński objął tekę ministra. Będzie odpowiedzialny za cyfryzację

Podczas wręczania nominacji Andrzej Duda podkreślił, że Janusz Cieszyński zajmował się sprawami cyfryzacji od dłuższego czasu. – Pod nadzorem pana premiera wykonywał te zadania bardzo dobrze – – mówił Andrzej Duda.

Andrzej Duda chwali Janusza Cieszyńskiego

Dziś w pełni, można powiedzieć, jest nie tylko przygotowany, co pokazał ten czas, nie tylko ma doświadczenie, ale również ma bardzo wielkie zdolności do tego, by te zadania sprawnie realizować, udowodnił to przez ten czas i z czystym sumieniem można mu dzisiaj te zadania formalnie powierzyć do wykonywania jako ministrowi konstytucyjnemu w rządzie RP – dodawał.

Głowa państwa podkreśliła, że „działania cyfryzacyjne przyniosły w Polsce bardzo dobre efekty”. – Polska jest jednym z krajów, gdzie cyfryzacja jest najbardziej rozwinięta w skali, śmiało można powiedzieć, europejskiej – powiedział prezydent.



Janusz Cieszyński do tej pory działał jako sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, a wcześniej pełnił też funkcję pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa i wiceminister zdrowia ds. informatyzacji. W okresie 2016–2017 odpowiadał za Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. Doradzał Mateuszowi Morawieckiemu, kiedy ten był jeszcze wicepremierem i stał na czele wspomnianego resortu.

Cieszyński zrezygnował po aferze respiratorowej

W trakcie swojej kariery Cieszyński nie ustrzegł się pewnych zawirowań. 7 sierpnia 2020 roku podał się do dymisji. Choć przekonywał, że jest to decyzja przemyślana i kilkukrotnie odkładana, to wiele osób wiązało ją z głośną w tamtym okresie aferą respiratorową. – Nie mam kaca moralnego. Działałem w warunkach, kiedy trzeba było podejmować szybkie decyzje – zapewniał wówczas polityk.

Razem z młodym wiceministrem odchodził wówczas szef resortu, Łukasz Szumowski. – Tak, zakończyliśmy pewne etapy – oświadczył wtedy . – Nie ma tu żadnego podtekstu, rozmawialiśmy wielokrotnie z premierem, prezesem. Ja rozmawiałem z prezydentem. Takie jest życie, że kończy się jakąś działalność, zaczyna się nową – wyjaśniał Szumowski.

Powrót Cieszyńskiego

W listopadzie 2020 roku Cieszyński na krótko został wiceprezydentem Chełma. W czerwcu 2021 roku wrócił do rządu, jako sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. Prezydent Duda przypomniał, że w tej roli również zajmował się kwestiami związanymi z cyfryzacją. – Pan premier powiedział, że nabrał do niego tyle zaufania, także co do jego profesjonalizmu, umiejętności w tym zakresie, jego wiedzy, że spokojnie może mu ten urząd w pełni powierzyć – podkreślał.

W niedawnym wywiadzie dla "Wprost" Janusz Cieszyński chwalił się skutecznością i porównywał rządy PiS do tych z czasów PO. – Za nauczycielami rok zdalnych lekcji w czasie pandemii. To był trudny czas, który wymagał kreatywnego podejścia, koncentracji i dużo wysiłku. Ale choć sytuacja była bardzo trudna, dziś możemy powiedzieć, że szkoły poradziły sobie najlepiej jak mogły. My też odrobiliśmy lekcje. Jeżeli nie będzie sprzętu, to zawsze będzie wymówka, żeby nie wdrażać nowoczesnych technologii w edukacji – mówił w lutym tego roku.

– Podobnie było w Ministerstwie Zdrowia – kiedy wdrażaliśmy e-recepty i e-zwolnienia słyszeliśmy, że istotną barierą przed cyfrową transformacją jest brak komputerów. Dołożyliśmy środki i, między innymi dzięki temu, osiągnęliśmy sukces. Przypomnę tylko, że za rządów Donalda Tuska i jego partii na projekt e-recepty wydano pół miliarda zł, ale niczego nie osiągnięto – zwracał uwagę.

