13. rocznica katastrofy smoleńskiej. PiS przedstawił szczegółowy program obchodów

Obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej w tym roku zostały przesunięte z powodu Poniedziałku Wielkanocnego, który wypadł 10 kwietnia. Odbędą się w niedzielę, 16 kwietnia.

O 8:00 w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu 52/54 rozpocznie się msza święta w intencji ofiar katastrofy. O 8:41 zostanie odczytany Apel Pamięci przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Następnie w tym samym miejscu zostanie zaprezentowany blok filmowy, który potrwa do 11:55. Kolejnym punktem będzie modlitwa Anioł Pański. W planie są także kolejny blok filmowy oraz wieczorna msza święta w intencji ofiar katastrofy, która odbędzie się w bazylice archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Na 21:00 zaplanowano wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

13. rocznica katastrofy smoleńskiej. Incydent na Placu Piłsudskiego

Właściwa rocznica katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia przebiegła spokojnie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński złożył wieniec przed pomnikami upamiętniającymi jej ofiary na placu Piłsudskiego w Warszawie. Towarzyszyli mu premier Mateusz Morawiecki, wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak oraz były szef MON Antoni Macierewicz, przewodniczący podkomisji smoleńskiej.

Do incydentu doszło kilka minut wcześniej, gdy grupa protestujących położyła wieniec z własnym napisem przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. Policjanci chcieli odebrać wieniec grupie osób, co wywołało jej sprzeciw. Wśród protestujących była „Babcia Kasia”. Funkcjonariusze wynieśli co najmniej dwie osoby poza teren placu.

10 kwietnia 2010 r. samolot specjalny Tu-154M, którym para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy lecieli do Katynia na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, rozbił się w pobliżu lotniska Smoleńsk–Północny. W katastrofie zginęły także 94 inne osoby, w tym wielu wysokich rangą urzędników państwowych, dowódców wojskowych oraz duchownych.

