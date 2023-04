15 rosyjskich szpiegów wyrzuconych z Norwegii. Działali pod przykrywką

W komunikacie dotyczącym decyzji norweskie MSZ zaznaczyło, że decyzja ma związek z zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy. "Rząd podjął tę decyzje z uwagi na zmieniającą się sytuację w Europie, która spowodowała intensyfikację działań szpiegowskich ze strony Rosji". W oświadczeniu podkreślono, że oficerowie rosyjskiego wywiadu, których dotyczy decyzja rządu, muszą jak najszybciej opuścić terytorium Norwegii.

Rosyjska ambasada w Oslo nie zabrała jeszcze głosu w tej sprawie. Sytuację skomentowała za to szefowa norweskiego resortu spraw zagranicznych Anniken Huitfeldt. – To ważny krok w przeciwdziałaniu i redukowaniu działalności rosyjskiego wywiadu na terenie naszego kraju, co w konsekwencji prowadzi do wzmocnienia naszego bezpieczeństwa wewnętrznego – powiedziała.

Bezpieczeństwo Europy tematem nr 1

Zagrożenie ze strony Rosji było głównym tematem czwartkowego wystąpienia ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua w Sejmie. Polityk podkreślał, że Polska i cała Europa stoją obecnie w obliczu historycznych wyborów. – Moment historycznego przełomu którego jesteśmy świadkami wymaga od nas odpowiedzi na pytanie: jakiego świata chcemy dla Polski? jaki porządek międzynarodowy jest dla niej najbardziej odpowiedni? – pytał.

Rau podkreślał, że zapewnienie Polsce i Polakom bezpieczeństwa wymaga uczestnictwa w sojuszach, dających realne szanse na oddalenie zagrożenia agresją zbrojną. Jak wskazał, nie chodzi wyłącznie o sojusze o charakterze obronnym, lecz także o koalicje zdolne do prowadzenia określonej polityki finansowej. – W praktyce oznacza to uczestnictwo Polski w organizacjach i koalicjach zdolnych do nakładania sankcji na państwa zagrażające pokojowi. To niezbędny element utrzymania pokoju na świecie – powiedział.

