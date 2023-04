Neumann o katastrofie smoleńskiej. Ocenił również Zełenskiego: Nie robię mu z tego zarzutu

Oficjalne obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej zostały przesunięte na niedzielę 16 kwietnia. Nie zostały zorganizowane 10 kwietnia, ponieważ tego dnia obchodzony był Poniedziałek Wielkanocny. O wyjaśnianiu przyczyn katastrofy sprzed kilkunastu lat mówił Sławomir Neumann na antenie Polskiego Radia 24.

– Czytałem raport Macieja Laska i jego komisji. Tam jest dość dokładnie opisane, dlaczego to się wydarzyło, jakie błędy zostały popełnione. Oczywiście można zamykać oczy i mówić teraz: „nie, szukamy innego rozwiązania". Nie ma nowych rozwiązań – powiedział polityk Platformy Obywatelskiej. – To była katastrofa i tragedia, w której zginęło mnóstwo przyzwoitych, mądrych i porządnych ludzi, z każdej strony sceny politycznej – podkreślił.

– Jeżeli strona ukraińska np. ustami Wołodymyra Zełenskiego, czyli prezydenta Ukrainy, który stał się bohaterem światowym, mówi wprost, że to był zamach... Wierzy pan Zełenskiemu, czy pan Zełenskiemu nie wierzy? – zapytał Adrian Klarenbach, dziennikarz prowadzący rozmowę, który nie sprecyzował jednak, kiedy takie słowa padły.

– Dzisiaj Ukraina jest w stanie wojny z Rosją i szuka partnerów, sojuszników na całym świecie. Jak pan posłucha Wołodymra Zełenskiego, w jego wypowiedziach – i ja nie robię mu z tego zarzutu, żeby była jasność – w różnych parlamentach europejskich czy światowych (...), to jego wypowiedzi są bardzo mocno skierowane: jeżeli mówi do jakiegoś narodu, to mówi to z wątkami dotyczącymi tego narodu i ich relacji wcześniej z Rosją – powiedział Sławomir Neumann.

– W tym przypadku także, doskonale wiedząc, jak taka narracja może spodobać się obecnej ekipie rządzącej, która – i żeby tutaj była jasność, nie mam też wątpliwości i pretensji o to, że pomagamy Ukrainie w uzbrajaniu jej, dostarczaniu amunicji, bo to jest nasza najważniejsza dzisiaj sprawa i racja stanu. Dbając o dobre relacje z rządem, prezydent Zełenski jest w stanie takie rzeczy powiedzieć, też nie mając żadnego dowodu – kontynuował polityk.

W marcu Wołodymyr Zełenski wystąpił przed polskim Zgromadzeniem Narodowym. Co powiedział o katastrofie smoleńskiej? Prezydent Ukrainy nie użył słowa „zamach”. – Pamiętamy straszną tragedię w Smoleńsku z 2010 roku. Pamiętamy, jak były badane okoliczności tej katastrofy. Wiemy, co to oznaczało dla was i co oznaczało dla was milczenie tych, którzy wszystko dokładnie wiedzieli, ale cały czas oglądali się jeszcze na naszego sąsiada – powiedział Wołodymyr Zełenski.

