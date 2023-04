Fogiel ucina spekulacje o zdrowiu Kaczyńskiego. „Prezes zapowiadał, że będzie wracał”

Prezes PiS Jarosław Kaczyński spędził ponad dwa tygodnie w szpitalu, w związku z czym przerwał swój objazd po Polsce. Kilka miesięcy temu przeszedł zabieg wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego, a później, według doniesień Onetu, miał zakazić się sepsą. Jednak Radosław Fogiel, jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, stanowczo zaprzeczył takim informacjom. – Wszystkie plotki dotyczące sepsy są wyssane z palca – stwierdził w RMF FM. – Życzyłbym każdemu takiej determinacji i siły woli, jaką ma prezes Kaczyński – dodał.

W najbliższą sobotę prezes PiS, wraz z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem zdrowia Robertem Telusem, ma udać się wizytą do wsi Łyse. Jak przekazał Fogiel, zaplanowano tam "duże spotkanie poświęcone sprawom wsi".

Kaczyński na szarym końcu w Sejmie

Fogiel skomentował również fakt, który przykuł uwagę podczas trwającego posiedzenia Sejmu. Prezes PiS nie zajął swoje miejsca, leczu usiadł na końcu sali plenarnej. – Wszyscy widzą, że pan prezes jeszcze chodzi o kuli, jeszcze trwa rekonwalescencja po operacji kolana. Od tej operacji siada z tyłu sali sejmowej, bo jest wygodniej, niż iść z kulą aż do pierwszych ław – tłumaczył poseł PiS.

– Jarosław Kaczyński zapowiadał, że będzie wracał. Zobaczymy, jak to będzie możliwe – zapowiadał. – Za chwilę mamy długi weekend, są różne kalendarzowe kwestie, które nas mogą ograniczać. Ale im bliżej rozpoczęcia kampanii, tym więcej prezesa Kaczyńskiego, tym więcej wszystkich polityków PiS – podsumował.

Prezes PiS wraca do objazdu po Polsce

Pod koniec marca pisaliśmy już we „Wprost”, że Jarosław Kaczyński planuje wyruszyć w objazd po kraju niedługo po świętach Wielkanocnych. – Nasz elektorat będzie niebawem pytał gdzie jest prezes. Musimy mobilizować wyborców – mówił znany polityk PiS. W środę w programie „Gość Wydarzeń” był o to pytany Rafał Bochenek. Rzecznik PiS powiedział, że objazd prezesa Jarosława Kaczyńskiego pokazuje, że „obóz Zjednoczonej Prawicy trwa i jest skuteczny”. – To kwestia najbliższych dni – zapowiadał.

