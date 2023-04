Paweł Kukiz dla „Wprost”: Byłem zakochany w PO, brutalnie mnie oszukali

– Jestem dość impulsywny, ale staram się hamować, choć to, w jak perfidny sposób oszukali nie tylko mnie, jest podłe. Jeszcze mnie podpuszczali, że Kaczyński mnie oszuka, a nikt mnie nie oszukał bardziej niż PO. Niech nie ściemniają, że 4 czerwca chcą manifestować przeciw złodziejstwu, prezes PiS przynajmniej robi to, na co się ze mną umawiał – mówi w rozmowie z „Wprost” poseł Paweł Kukiz, lider Kukiz'15.

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Donald Tusk wezwał wszystkich na czerwcowy marsz „przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami, europejską Polską”. Wybiera się pan? Paweł Kukiz: Na żadne marsze z nimi w życiu nie pójdę. Szczególnie, jak są prowadzone przez Tuska, bo słyszałem od niego dziesiątki obietnic. Ja już się nachodziłem z Platformą na marsze, w czasach, gdy mówili o konieczności zmiany ordynacji wyborczej, upodmiotowienia obywateli, walki ze złodziejstwem. Tusk zapowiadał pakiet ustaw antykorupcyjnych po wygranych wyborach i nigdy go nie przedstawił, wzmacniając tym samym siermiężny partyjny system w Polsce i czerpiąc z tego korzyści. Ciekaw jestem, czy i teraz będzie szedł jedynie z pustymi hasłami czy konkretnymi projektami ustaw likwidujących złodziejstwo. A więc – w pana opinii – takie inicjatywy nie mają sensu? Gdyby miały, PO wywiązałaby się z obietnic i zrealizowała program, a mnie w ogóle nie byłoby w Sejmie. Zaznaczam, że moja wypowiedź nie ma nic wspólnego z marketingiem wyborczym i współpracą z PiS. Nie jestem niczyim stronnikiem, mówię to jako człowiek, obywatel. Zresztą w 2005 roku uczestniczyłem w podobnym wydarzeniu na Placu Zamkowym, ja tam grałem i śpiewałem za darmo. Byłem zakochany w PO, postulatach, które nieśli na sztandarach. Byłem młody, ale brutalnie mnie oszukali.