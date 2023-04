Szwecja na drodze do NATO. Sekretarz obrony USA zaapelował do Turcji i Węgier

Przystąpienie Szwecji do NATO blokują na razie Turcja i Węgry. Kraje te podtrzymują swój sprzeciw, choć kilka tygodni temu zgodziły się na poszerzenie Sojuszu o Finlandię. Turecki rząd zarzuca Szwecji, że jest zbyt łagodna wobec grup, które Ankara uważa za organizacje terrorystyczne. Helsinki i Sztokholm wspólnie złożyły wniosek o członkostwo w NATO w maju 2022 roku, w reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę.

Szwecja na drodze do NATO

– Z niecierpliwością czekamy na dalsze opowiadanie się za waszym szybkim przyjęciem do NATO i będziemy ciężko pracować, aby zrobić to przed szczytem (NATO w Wilnie – red.) – powiedział podczas wizyty w Sztokholmie Lloyd Austin, cytowany przez agencję Associated Press. Nadzieję na przystąpienie do Sojuszu do tego czasu wyraził też szwedzki minister obrony Pal Jonson.

Podczas wizyty w Szwecji sekretarz obrony USA obserwował ćwiczenia desantowe szwedzkiej piechoty morskiej. Austin podkreślił, że jego wizyta ma miejsce w kluczowym momencie dla bezpieczeństwa europejskiego i wezwał Turcję i NATO do podjęcia szybkich działań w celu zatwierdzenia członkostwa Szwecji w Sojuszu. Przedstawiciel amerykańskiej administracji zaznaczył, że będzie to oznaczać wzmocnienie sojuszu i bezpieczeństwa w Europie. – Dla nas wszystkich ważne jest, aby podjęli decyzję wcześniej niż później – powiedział Austin.

Z kolei szwedzki minister obrony podziękował Austinowi za ciągłe wsparcie wojskowe ze strony USA „w okresie przejściowym do NATO”, co – jak podkreślił – pomogło uczynić Szwecję bezpieczniejszą.

Potrzebna zgoda wszystkich członków Sojuszu

Associated Press zwraca uwagę, że choć Szwecja od dawna współpracuje z NATO i jest uważana za „kraj partnerski”, to nie korzysta z pełnej ochrony przyznanej krajowi członkowskiemu – przede wszystkim z ochrony przewidzianej w artykule 5. Mówi on o tym, że jeśli jeden członek Sojuszu zostanie zaatakowany, uważa się to za atak na wszystkich członków NATO.

5 kwietnia formalnie do Sojuszu przystąpiła Finlandia. Węgry i Turcja przystały na akcesję zaledwie kilka dni wcześniej. Zgodę na przyjęcie nowych państw do sojuszu muszą a wyrazić wszystkie kraje członkowskie.

