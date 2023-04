Karta Nauczyciela do likwidacji. Czarnek uspokaja środowisko oświatowe

Kilka dni temu szef MEiN Przemysław Czarnek ogłosił likwidację Karty Nauczyciela. – Chcemy zlikwidować Kartę nauczyciela, mamy to w swoim programie. Będzie to robione zaraz na jesieni tego roku. Tak jest, Karta nauczyciela musi być zlikwidowana – powiedział 14 kwietnia w Sejmie. Zapowiedź ministra wywołała ogromne poruszenie w środowisku nauczycielskim.

Nowy akt prawny w miejsce Karty Nauczyciela

W środę na antenie Polsat News Czarnek były pytany o to, czy wciąż zamierza zlikwidować Kartę Nauczyciela. – Każdy wie, że jeżeli uchwala się nowy akt prawny, regulujący całość zagadnienia, to powoduje to utratę mocy starego aktu prawnego. Stary akt prawny – Karta Nauczyciela z 1982 r. jest przeregulowana, jest aktem wymagającym gruntowej nowelizacji, gruntownego, ponownego przyjrzenia się zagadnieniom tam zawartych i uchwalenia w nowoczesnym akcie prawnym – powiedział szef MEiN.

Jednocześnie Czarnek zapewnił, że „to nie oznacza likwidacji uprawnień i szeregu rozwiązań, które są w niej zawarte”.

Zmiany w emeryturach przed wyborami

Minister doprecyzował, że powstanie „zupełnie nowy akt prawny, który będzie regulował całość zagadnień, które są w Karcie Nauczyciela”. Wskazał też, że nowe przepisy to jest temat na kolejną kadencję. – Do wyborów będziemy ustalać sposób przywrócenia uprawnienia emerytalnego nauczycielskiego. To chcemy zrobić jeszcze przed wyborami – zadeklarował

Zapowiedział też, że w przyszłą środę ministerstwo przedstawi swoje propozycje dotyczące emerytur.

Czarnek odpiera krytykę

Czarnek odniósł się też do krytyki jego propozycji, która płynie ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Obawy wynikają z tego, że ZNP jest organizacją stricte polityczną, zwłaszcza prezydium – stwierdził minister.

