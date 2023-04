Plany Jarosława Kaczyńskiego ujrzały światło dzienne. Zainicjowana zostanie nowa akcja

Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski ujawnił na antenie Polsat News polityczne plany Jarosława Kaczyńskiego na najbliższy weekend. Prezes PiS w sobotę pojawi się w woj. lubelskim, najprawdopodobniej w Janowie Lubelskim. Sobolewski ogłosił, że na Lubelszczyźnie zostanie zainicjowana nowa akcja „Polska jest jedna – inwestycje lokalne”.

Prawo i Sprawiedliwość inicjuje nową akcję. Sprawa rolnictwa wciąż aktualna

Sobolewski wyjaśniał, że Prawo i Sprawiedliwość chce dzięki niej „pokazać, co rząd Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku zrobił dla Polski lokalnej i małych ojczyzn, a czego one nie doczekały się albo nigdy nie oczekiwały od poprzedników PiS”. Sekretarz Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że wciąż poruszana będzie sprawa rolnictwa, bo „od tego tematu nie da się uciec”.

Kaczyńskiemu ma według planów towarzyszyć Mateusz Morawiecki. Sobolewski dodał, że z kolei w niedzielę mają odbyć się konferencje w całym kraju z udziałem polityków PiS. Chodzi zarówno o osoby z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, jak i parlamentarzystów. Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości nie chciał zdradzić, czy prezes partii wróci do cotygodniowego objazdu po Polsce, lub nawet będzie odbywał wizyty w środku tygodnia.

Jaka rola Jarosława Kaczyńskiego w wyborach? Krzysztof Sobolewski ujawnia

Sobolewski nie miał wątpliwości, że to Kaczyński będzie odgrywał główną rolę podczas kampanii. – Mamy to szczęście, że mamy jednego lidera, do którego należy ostateczny głos – tłumaczył sekretarz generalny PiS. Sobolewski zakończył, że prezes Prawa i Sprawiedliwości „zamyka wszelkie dyskusje i podejmuje działania, które są wdrażane w życie”. Jako przykład Sobolewski podał działania dotyczące polskiej wsi.

