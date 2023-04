Partnerka rosyjskiego wiceministra pławi się w luksusach. Sankcje jej nie dotyczą

Losy Swietlany Maniowicz, partnerki wiceministra obrony Rosji Timura Iwanowa, prześledziła Fundacja do Walki z Korupcją, założona przez Aleksieja Nawalnego, najbardziej znanego rosyjskiego opozycjonistę i zagorzałego krytyka Władimira Putina. W środę szefowa fundacji i dziennikarka śledcza Maria Pewczyk opublikowała na Twitterze wątek dotyczący Maniowicz.

Swietłana Maniowicz omija sankcje

Okazuje się, że kobieta pławi się w luksusach. „Diamenty, futra, Rolls Royce – ma to wszystko i jeszcze więcej. Latem można ją spotkać w St Tropez, gdzie wynajmuje willę za 150 tys. euro na miesiąc, lub na jachcie w Neapolu” – wskazuje Pewczyk, rozpoczynając obszerny wątek.

Z ustaleń fundacji wynika, że Swietłana Maniowicz „uwielbia zakupy”, ale „niestety Moskwa nie zaspokaja jej modowych potrzeb”. W Paryżu partnerka rosyjskiego wiceministra korzysta z prywatnych zakupów w „jednym z najdroższych i najbardziej dyskretnych sklepów z biżuterią”. W jej kolekcji są między innymi zrobione na specjalne zamówienie kolczyki za 150 000 euro i pierścionki za 104 000 euro.

„17 marca 2022 roku – w dniu, kiedy armia rosyjska zrównała Mariupol z ziemią, Swietłana udała się na specjalne zaproszenie, do sklepu jubilerskiego Joela Arthura Rosenthala w Paryżu po diamenty. 23 marca, w dniu, w którym Kijów był ostrzelany, wybrała się w podróż Eurostarem, aby odwiedzić syna w Londynie” – ustalono.

„Każde wydane euro to euro przesiąknięte krwią”

Pewczyk wskazuje, że Maniowicz wcale nie musiała przedostawać się potajemnie do Francji. „Jakkolwiek szalenie to brzmi, ma pełne prawo przyjeżdżać do UE i spacerować po Polach Elizejskich, wydając pieniądze, które jej mąż zarobił na bombardowaniu bloków mieszkalnych, zabijaniu dzieci i obcinaniu głów żołnierzom na Ukrainie” – czytamy.

Fundacja ustaliła, że partnerka wiceministra „nielegalnie uzyskała izraelski paszport” oraz „prewencyjnie rozwiodła się z Iwanowem w sierpniu 2022 roku, pięć miesięcy po rozpoczęciu wojny”. „Sankcje jej nie dotyczą (...). Mimo, że każde euro, które wyda w Hermesie i Cartierze w Paryżu to euro przesiąknięte krwią. Może nawet zachować paryski apartament, który wynajmuje dla swojej rodziny” – zwraca uwagę Pewczyk.

