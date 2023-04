Politycy PiS alarmują ws. decyzji w PE. „Dramatyczne podniesienie kosztów życia”

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konferencję prasową z udziałem rzecznika partii Rafała Bochenka oraz europosłów Tomasza Poręby oraz Anny Zalewskiej. To kolejna z akcji, na której politycy Prawa i Sprawiedliwości przyglądają się działaniom opozycji. Na briefingu znowu poruszono kwestię założeń raportu C40 Cities i licznych ograniczeń związanych ze wcieleniem ich w życie.

Bochenek podkreślił, że w Parlamencie Europejskim „zapadły przykre decyzje dotyczące Fit For 55”. Rzecznik PiS zarzucał opozycji, że co innego mówi, niż robi. Poręba przypomniał, że programem jest objęta m.in. Warszawa. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że to jest „rzeczywista stawka wyborów i jeśli PO je wygra, to te założenia zostaną wcielone w życie i dodatkowo przyśpieszone”.

PiS o głosowaniu opozycji w Parlamencie Europejskim. „To jest lista wstydu”

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało również wyniki głosowania europosłów opozycji w PE ws. pakietu Fit For 55. – To jest lista wstydu. Lista osób, które głosowały przeciwko zdrowemu rozsądkowi, przeciwko Polakom i państwu – przekonywał Poręba. Według europosła PiS jeśli wybory wygra Platforma Obywatelska „wolność zostanie odebrana w sposób dramatyczny”.

– Rozwiązania oraz założenia, które mają być wprowadzane, są zgubą dla każdego z nas. Niestety PO tego nie widzi i bardzo idzie w tym kierunku, kontynuując swoją złą politykę na zgubę Polski – mówił Poręba. – Założenia UE oraz pakietu Fit For 55 są druzgocące i uderzające w każdego obywatela. Liczy się tylko idea oraz ogromne interesy Unii Europejskiej, a nie dobro każdego obywatela – wtórowała Zalewska.

Pakiet Fit For 55. Prawo i Sprawiedliwość ostrzega przed konsekwencjami

Eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości zwróciła uwagę, że cena za jedną tonę uprawnienia dwutlenku węgla ostatnio znowu wróciła do poziomu 100 euro, a jeszcze przed COVID-em wynosiła na tylko kilkanaście. – To przekłada się na codzienne życie – alarmowała. Poręba podsumował, że jeśli wszystko wejdzie w życie to „będzie wiązać się z dramatycznym podniesieniem kosztów życia każdego z nas”.

