Lewica przedstawiła propozycje dla polskiej wsi. 15 punktów programu

Czarzasty wspominał Olejniczaka

Włodzimierz Czarzasty swoje wystąpienie na konwencji zaczął od przypomnienia zasług SLD. – Polska Lewica razem z PSL wprowadzała polską wieś do Unii Europejskiej. To Wojciech Olejniczak, najmłodszy minister wtedy, doprowadził do tego, że został zorganizowany system dopłat – przypominał.

– To Wojciech Olejniczak zapewniał renty strukturalne oraz pieniądze na sieci wodociągowe. 300 mld zł trafiło dotychczas na polską wieś. Jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, nasza sprzedaż produktów rolnych do Unii Europejskiej była na poziomie 4 miliardów euro, w tej chwili jest na poziomie 47 miliardów euro – zwracał uwagę. – Dzisiaj musimy bronić zdobytej pozycji. Ale mamy co bronić! Właśnie dzięki dorobkowi polskiej lewicy z lat 2001-2005 – podkreślał.



Iwaniak oskarżył PiS o zdradę wsi

Inny z liderów Lewicy, Robert Biedroń, mówił o podziałach, wprowadzanych przez obecną władzę. – Dzisiaj prezes Kaczyński jest w Janowie Lubelskim. Zamierza objechać Polskę w ramach cyklu „Polska jest jedna”. Panie prezesie Kaczyński, to pan podzielił Polskę, to pan doprowadził do tego, że dzisiaj nie ma jednej Polski.

– Jest Polska podzielona, którą trzeba znów zjednoczyć, zbudować wspólnotę. Dlatego Lewica dzisiaj apeluje do całej opozycji: pokażmy, że chcemy połączyć Polskę – mówił.

Jeszcze ostrzej wypowiadał się Arkadiusz Iwaniak, który oskarżył PiS o „zdradę”. – PiS zdradził wieś wielokrotnie. W ostatnich miesiącach to po prostu udowodnił. Ale Lewica dotrzymuje słowa, bo obiecaliśmy że wprowadzimy Polskę do Unii Europejskiej i rolnicy na tym skorzystają i tak się też stało – podkreślał.



– Politycy PiS kierujący ministerstwem rolnictwa zlekceważyli sprawę ukraińskiego zboża. Od kilku tygodni rozwiązują problem, który sami stworzyli. Przez miesiące przymykali oczy na ukraińskie zboże – dodawał Iwaniak. – Od lipca wjechały 4 mln ton. Kto miał na nim zarobić ten zarobił. Prawda wyjdzie na jaw! Jest jednak problem do rozwiązania. Mamy swój plan jak to zrobić – dodawał.

Wśród swoich obietnic programowych dla polskiej wsi, Lewica umieściła:

dofinansowanie samorządów na modernizację targowisk- rozwój OZE, w tym tworzenie spółdzielni energetycznych

szkolne wycieczki agroturystyczne

odbudowę transportu publicznego na obszarach wiejskich

szkołę, przedszkole, żłobek, przychodnię i bibliotekę dostępne dla mieszkańców wsi

szerokopasmowy internet na obszarach wiejskich

budowę sieci kanalizacyjnych na obszarach wiejskich

diety, bezpłatne przejazdy i status funkcjonariuszy publicznych dla sołtysów

Rolnikom zaproponowano z kolei:

maksymalnie 30-dniowe terminy płatności przez markety i firmy skupowe dla dostawców żywności- ochronę rynku wewnętrznego poprzez kontrolę jakości importowanej żywności

uproszczenie Wspólnej Polityki Rolnej z perspektywy rolnika

ustawowy zakaz kupowania żywności od rolnika poniżej kosztów wytworzenia

wsparcie produkcji żywności ekologicznej

system ubezpieczeń upraw i hodowli oparty o Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

walkę z suszą poprzez program małej retencji

