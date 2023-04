Zaskakujące słowa Czarzastego o Senyszyn. „Kiwi. Nielot”

W ubiegły piątek, 21 kwietnia, na łamach Wprost ukazał się wywiad z prof. Joanną Senyszyn – poseł z ramienia Polskiej Partii Socjalistycznej, a w przeszłości Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

„Czarzasty żyje w innej rzeczywistości”

Senyszyn nie szczędziła gorzkich słów pod adresem Włodzimierza Czarzastego, który w przeszłości był przewodniczącym SLD, a po przekształceniu ugrupowania w Nową Lewicę został jego współprzewodniczącym.

– Koalicja Czarzastego, Biedronia i Zandberga nie spełnia oczekiwań nawet swojego dawnego elektoratu, a na przyciągnięcie nowego nie ma żadnych szans. Może Czarzastemu wystarcza przeczołganie się przez próg, więc nie tworzy programu, który porwałby lewicowych wyborców (...) Czarzasty żyje w innej rzeczywistości – skwitowała Senyszyn.

Senyszyn na listach Nowej Lewicy?

W poniedziałek, 24 kwietnia, Czarzasty pojawił się w audycji „Gość Radia Zet”. Jeden ze słuchaczy zapytał współprzewodniczącego Nowej Lewicy, czy Senyszyn może otrzymać miejsce na listach wyborczych tego ugrupowania.

– Pani Senyszyn chyba w tej chwili jest związana z PPS-em, który podpisał z nami umowę. To jest kwestia PPS-u, nie moja – uciął spekulacje Czarzasty.

„Bardzo kocham panią Senyszyn”

Prowadzący audycję poprosił polityka, aby ten „nie robił uników” i przytoczył wspomniany wcześniej wywiad z Senyszyn dla Wprost, a właściwie niepochlebne dla Czarzastego stwierdzenia.

– Brałem odpowiedzialność za panią Senyszyn wtedy, kiedy była członkiem partii, której współprzewodniczyłem (...) Bardzo kocham panią Senyszyn, panią profesor, po prostu uśmiecham się do niej – skomentował Czarzasty.

Czarzasty o Senyszyn: Kiwi. Nielot

Następnie dokonał zaskakującego porównania – przyrównał Senyszyn do ptaka kiwi. Wyjaśnijmy, że we wcześniejszej części audycji prowadzący poprosił Czarzastego o porównania wybranych polityków do gatunków ptaków.

Wynika to z faktu, że Czarzasty jest znany ze swojego zamiłowania do ornitologii i ma w tym zakresie ponadprzeciętną wiedzę. Polityk stwierdził na przykład, że „Tusk powinien być orłem”, a on sam chciałby być kowalikiem, gdyż to „jedyny ptak, który jak trzeba, to potrafi biegać po drzewie głową w dół”.

– A jakim ptakiem jest pani profesor? – zapytał prowadzący Czarzastego. – Kiwi. Nielot (...) Jeżeli ktoś widzi, jakie są notowania lewicy, które rosną (...) Jeżeli ktoś widzi, że lewica się zjednoczyła, bo podpisaliśmy w tej chwili umowę z czterema partiami. I jeżeli ktoś po prostu bez przerwy atakuje właściwie gniazdo, w którym się urodziło, wychowało, to mam prawo tak sobie powiedzieć. Tym bardziej, że ptaki są wszystkie sobie równe. Nieloty to również wielkie, piękne, silne strusie – odpowiedział Czarzasty. – Czyli jest coś pięknego w pani profesor Senyszyn? – dopytał prowadzący. – Samo piękno – uzupełnił Czarzasty.

Czytaj też:

Lewica przedstawiła propozycje dla polskiej wsi. 15 punktów programuCzytaj też:

Sondaż. Opozycja razem czy osobno? Rozgardiasz w głowach wyborców