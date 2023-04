Dwóch deputowanych rosyjskiej Dumy zmarło tego samego dnia. Obaj należeli do partii Putina

W niedzielę 23 kwietnia rosyjska agencja Interfax poinformowała o śmierci 78-letniego deputowanego Nikołaja Borcowa. Polityk zasiadał w Dumie Państwowej od 2003 r. Był deputowanym przez pięć kadencji. Należał do putinowskiej partii Jedna Rosja.

Nie żyje jeden z najbogatszych Rosjan

Kondolencje rodzinie i bliskim z powodu śmierci Borcowa złożył Wiaczesław Wołodin, przewodniczący izby niższej rosyjskiego parlamentu. „Przez 20 lat Nikołaj Iwanowicz reprezentował swój rodzinny region Lipieck w Dumie Państwowej. Zrobił wiele dla swojego regionu, był osobą profesjonalną i odpowiedzialną, wyborcy mu ufali. Nikołaj Iwanowicz posiadał doskonałe cechy ludzkie – przyzwoitość, uważność na ludzi, gotowość, by zawsze przyjść na ratunek” – napisał Wołodin i oświadczeniu, które zostało opublikowane na oficjalnej stronie rosyjskiego parlamentu. Nikołaj Iwanowicz posiadał doskonałe cechy ludzkie – przyzwoitość, uważność na ludzi, gotowość, by zawsze przyjść na ratunek.

Borcow należał do grona jednych z najbogatszych osób w Rosji. W 2021 roku magazyn „Forbes” umieścił go na liście 200 najbogatszych biznesmenów. Jego majątek oszacowano na około 550 milionów dolarów. Przyczyna jego śmierci nie została podana do publicznej wiadomości.

Po chorobie zmarł deputowany z partii Putina

Tego samego dnia wieczorem, na stronach rosyjskich mediów pojawiła się także informacja o śmierci 57-letniego deputowanego Jaszarbeka Uzdenowa. On również, tak jak Borcow, należał do putinowskiej partii Jedna Rosja. W dumie zasiadał od 2021 r., a w przeszłości był ministrem zasobów naturalnych i ekologii Republiki Karaczajsko-Czerkieskiej.

W oficjalnym komunikacie poinformowano, że polityk zmarł po „długiej i ciężkiej chorobie”. „Wrażliwy, uważny, o silnej woli, zawsze gotowy do pomocy – takim zapamiętamy Jaszarbeka Borysowicza. Walczył długo, ale niestety choroba okazała się silniejsza. Będzie nam go bardzo brakowało. Rodzinie i przyjaciołom składamy szczere kondolencje. Jesteśmy z wami w smutku” – przekazał Władimir Wasiljew, szef frakcji Jedna Rosja w Dumie Państwowej.

Czytaj też:

Zamrożenie wojny w Ukrainie triumfem Rosji? Morawiecki, Fiala i Heger przestrzegająCzytaj też:

Rosja będzie przewodniczyć sesji ONZ? „Czołowy rosyjski dyplomata w USA”