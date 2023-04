„Fundacje Brauna”, „firma brata posła Berkowicza”. Prześwietlono wydatki Konfederacji

Na stronie internetowej Wirtualnej Polski ukazał się artykuł: „Znamy wydatki Konfederacji. Na liście przelewów fundacje Brauna i firma brata posła Berkowicza”. Przyjrzano się w nim finansom siły politycznej, która niejednokrotnie plasowała się na trzecim miejscu na podium w sondażach opinii publicznej.

Od 2020 r. ugrupowanie otrzymuje co roku prawie 6,9 mln zł państwowej subwencji. Jak podaje wp.pl, w 2022 r. na konto partii wpłynęło ponad pół tysiąca składek i darowizn o łącznej wartości 52 tys. zł. W 2023 roku Konfederacja zawarła już kilka większych umów: zapłaciła m.in. ponad 351 tys. zł za „kompleksową produkcję konwencji – scenografię, oświetlenie, nagłośnienie, transmisję wideo i audio oraz realizację studia” oraz prawie 60 tys. zł za wynajem powierzchni hotelowych na konwencję.

„Ale, jak wynika z zestawienia, do którego dotarła Wirtualna Polska, w ubiegłym roku największe kwoty płynęły jeszcze głównie do bratnich organizacji (m.in. związanych z Grzegorzem Braunem) i do firmy brata posła Konfederacji Konrada Berkowicza” – podaje wp.pl. „Jak wynika z dokumentów, do których dotarliśmy, część środków z partyjnej kasy trafia do dwóch organizacji Brauna: Fundacji Pobudka i Fundacji Osuchowa. W 2022 r. na ich konta Konfederacja przelała 57 734 zł. Ostatni przelew datowany jest na 12 grudnia 2022 roku” – czytamy dalej.

Wydatki Konfederacji pod lupą. Skarbnik komentuje

Wp.pl podaje również, powołując się na listę wydatków partii, do której dotarli dziennikarze, że wrocławskie Stowarzyszenie „Si vis pacem, para bellum” otrzymało od Konfederacji 141 tys. złotych. W rejestrze sądowym jako cel swojej działalności organizacja wskazuje m.in. „rozpowszechnianie kolekcjonerstwa broni palnej pośród mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela w ochronie życia rodzinnego”. Sekretarz stowarzyszenia nie odpowiedział na pytania dziennikarzy.

Głos w sprawie zabrał skarbnik Konfederacji. – W 2022 roku Stowarzyszenie „Si Vis Pacem Para Bellum” wykonywało dla Konfederacji usługi polegające na organizacji dla działaczy i władz Konfederacji szkoleń i warsztatów związanych z implementacją dyrektywy europejskiej w sprawie nabywania i posiadania broni. Ponadto stowarzyszenie otrzymało dwie darowizny na swoją działalność statutową, tzn. promowanie odpowiedzialnego dostępu do broni palnej, rozwijanie umiejętności strzeleckich u Polaków i promowanie kolekcjonerstwa broni. Stowarzyszenie za te pieniądze organizowało m.in. szkolenia strzeleckie – powiedział Michał Wawer.

Jak podaje wp.pl, Konfederacja finansuje również działania fundacji Kobiety Wolności i Niepodległości, a w 2022 roku przekazała jej ponad 42 tys. zł. – Realizujemy szereg działań dotyczących opieki wytchnieniowej dla mam dzieci z niepełnosprawnością, wspieramy działalność ekspercką zespołu parlamentarnego ds. opieki okołoporodowej, organizowaliśmy webinary z prawnikiem czy też wydaliśmy vademecum pomocy prawej dla kobiet rodzących w czasie pandemii. Robimy też zajęcia z samoobrony dla kobiet czy zajęcia logopedyczne dla dzieci – powiedziała Klaudia Domagała, która stoi na czele organizacji oraz jest szefową Klubu Konfederacji w Łodzi.

W 2022 roku Konfederacja zrealizowała również 14 przelewów (łączna kwota ponad 52 tys. zł) na konto krakowskiej Fundacji Solidarystycznej, której prezesem jest Bartosz Wilczyński, lider Konfederacji w okręgu chrzanowskim. Jak podaje wp.pl, według informacji na Facebooku fundacja w czerwcu 2021 roku zorganizowała zbiórkę pieniędzy na pomoc dla ofiar pożaru w Nowej Białej, a w marcu 2022 roku – na rzecz Polaków w Ukrainie. Dziennikarzom nie udało się skontaktować z przedstawicielami fundacji, a jej profil zniknął z Facebooka.

„Wspieramy szereg fundacji i stowarzyszeń działających w szeroko pojętym środowisku Konfederacji”

Wp.pl informuje także, że wśród wydatków Konfederacji pojawia się zapis o 44 tys. zł, które otrzymała firma Free to Choice z Trzcinicy na Podkarpaciu, w której jednym ze wspólników jest Tomasz Berkowicz – brat posła Konfederacji Konrada Berkowicza.

– Firma Free to Choice wykonywała dla Konfederacji usługi w zakresie obsługi mediów społecznościowych, obejmujący m.in. tworzenie infografik, tworzenie tekstów i działania promocyjne podnoszące organiczne zasięgi wpisów. Wybrano tę firmę, ponieważ gwarantowała wysoką jakość i szeroki zakres usług za akceptowalną, rynkową cenę – przekazał Michał Wawer.

Skarbik Konfederacji został zapytany o „wsparcie dla fundacji Grzegorza Brauna i innych organizacji osób związanych z partią”. – Wspieramy szereg fundacji i stowarzyszeń działających w szeroko pojętym środowisku Konfederacji. To naturalne i oczekiwane przez naszych wyborców i działaczy. Nie ma tu usystematyzowanego modelu, nie prowadzimy programu grantowego z określonymi kryteriami. Gdy ktoś się zgłasza z wartościowymi projektami, jest to dyskutowane na radzie liderów i potem przyznajemy wsparcie – powiedział Michał Wawer w rozmowie z Wirtualną Polską.

