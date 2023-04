Janusz Kowalski dla „Wprost”: Polska jest absolutnym mocarstwem humanitarnym

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”.



– Rolnicy to jest kluczowa grupa społeczna, która popiera prawicę, ponieważ pamięta fatalne dla polskiej wsi rządy Platformy, pana Tuska i pani Kopacz. Oczywiście nie może być tak, że pomagamy Ukrainie kosztem polskich rolników, a Unia Europejska na to nie reaguje. To, co się stało 15 kwietnia, czyli stanowcza reakcja polskiego rządu, która obudziła Unię Europejską, jest takim sygnałem, w jaki sposób powinniśmy prowadzić politykę – mówi Janusz Kowalski pytany w programie „Mówiąc Wprost” o to, czy rolnicy to kluczowa grupa społeczna, która zdecyduje o wyniku wyborów.

– Od połowy września 2022 r. jestem wiceministrem rolnictwa. Mimo że nie odpowiadam za ten obszar, to już w grudniu rekomendowałem chociażby twardą walkę o cła. Na przykład o cło na ukraińską kukurydzę. Gdzieś zostały popełnione błędy – dodaje Kowalski.