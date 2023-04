Rzecznik PiS ostrzega. „To jest prawdziwy kierunek polityki i program PO”

W środę w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa rzecznika partii Rafała Bochenka i rzecznika rządu Piotra Mullera. Politycy komentowali niedawne wypowiedzi posłów PO Dariusza Rosatiego i Sławomira Nitrasa, i przekonywali, że rząd PiS obniża podatki.

Bochenek i Muller uderzają w PO

– Dla polityków PO prawda i merytoryka nie ma żadnego znaczenia. Każda okazja dla nich jest dobra, aby uderzyć w PiS. Zaciskanie pasa i podnoszenie stóp procentowych to sens polityki, którą chce prowadzić PO. Podnoszenie podatków, czy ograniczanie programów społecznych. To jest prawdziwy kierunek polityki PO i program PO, który będzie realizowany po wyborach – mówił Bochenek.

Rzecznik PiS stwierdził, że „to de facto już się dzieje tam, gdzie PO może podejmować decyzje, takie decyzje już podejmuje czy o nie wnioskuje”. – Świadczy o tym chociażby przebieg posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, gdzie przedstawiciele Senatu z PO składają od dłuższego czasu wnioski o podnoszenie stóp procentowych, a to de facto wyższe rat kredytów, czyli wyższe koszty dla budżetów domowych, wyższe koszty życia i spadek komfortu życia obywateli – mówił.

„Będą chcieli dobrać się do programów społecznych”

Bochenek wskazywał, że oponenci polityczny PiS „realizują pewną konsekwentną politykę” i „prezentują pewną konsekwentną linię narracyjną”. – Doskonale wiemy, jakie jest nastawienie polityków PO do polityki, którą prowadzi rząd PiS, jak krytycznie odnoszą się do programów społecznych, mówiąc o nich, że są to ochłapy, finansowanie marginesów społecznych. Wiemy, że na pewno, gdyby – nie daj Bóg – wygrała Platforma Obywatelska, będą chcieli dobrać się do programów społecznych, nimi manipulować, majstrować przy nich, i ograniczać funkcjonowanie tych programów – stwierdził rzecznik PiS.

Podkreślił też, że PiS „gwarantuje, że środki w budżecie na te programy będą z całą pewnością zapewnione na kolejne lata”.

